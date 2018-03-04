MIT, Marangozları İşinden Edecek Robot Geliştirdi

Geliştirilen yapay zeka destekli robot sayesinde işin tehlikeli kısımlarındaki can kaybı ve yaralanmaların önüne geçmek amaçlanıyor. Ayrıca ufak ve şekilsiz alanlara özel olarak tasarlanacak mobilyalar sayesinde kulanıcı ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

Marangozluk mesleği yıllar içerisinde daha güvenli hale geldi, ancak meslekte hala azda olsa parmaklarına zarar verme ve ellerini morartma gibi riskler bulunuyor. Massachusetts Institute of Technology (MIT) tarafından geliştirilen robot geleneksel marangozluk işlerini ve ağaç oyma gibi şeyleri yaparak riskli işlerin tamamını üstlenecek.

Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvarı çalışanı Jeffrey Lipton, geliştirdikleri robotun büyük kereste sahalarında çalışıp ağaçları istenen ebatlarda kesebileceğini söyledi. Ayrıca robota, ileride ufak mutfaklara özel dolap tasarımları ekleme gibi yetenekleri de vereceklerini söyledi. Bu sistem kullanıcılara eşyalarını düzensiz yapıdan oluşan evlere özel olarak tasarlama olanağı da verecek.

Robotların geliştirilmesindeki en büyük amaç ufak sıyrıklardan kurtulmaktansa, binalardaki riskli bölgelerinde gerçekleşebilecek can kaybını önlemek. CSAIL direktörü ve ortak yazar Daniela Rus yaptığı açıklamada, daha önce seri üretimi yapılan ve satın alınan robotların, ürettikleri yapay zeka sayesinde daha fazla geliştirilebileceğini de değindi.

Geliştirilen yapay zekalı robotun geniş alanlarda kullanılmaya başlamasından sonra mobilya sektöründe büyük değişiklikler gerçekleşebilir. Ölçüleri verip istediğiniz yere özel mobilya yaptırmak istediğinizde işçilik bedeli büyük oranda yükseliyor. Ancak bu robot her yere özel tasarımlar ve düşük maliyetli işçilik bedelleri sayesinde herkesin ihtiyacı olan mobilyalara kavuşmasını sağlayabilir.