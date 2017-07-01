Ürettiği 13 milyar şampuan kombinasyonunu kullanan girişimci, kullanıcıların sitede mevcut sorulara verecekleri cevaplar doğrultusunda kişiye özel olarak şampuan üretiyor.

ABD’de, MIT üniversitesinden mezun genç bir girişimci, kişiye özel saç şampuanı üretti. Saç ve ten çeşidine göre 13 milyar farklı kombinasyondan kişiye özel şampuan üreten şirket, geçtiğimiz Ekim ayında kuruldu.

ABD’nin en saygın üniversitelerinden biri olan MIT mezunu olan genç, geçtiğimiz yıl kurduğu şirketle daha şimdiden zenginler listesine katıldı.

Şirketin kurucusu Zahir Dossa, kişinin saç ve ten cinsine paralel olarak 13 milyar karışım sunuyor. New York’ta kurulan firma şimdiden 12 milyon dolar yatırım desteği kazandı.

Finans kaynaklarının belirttiğine göre henüz bir yılını tamamlamayan şirketin değeri, yaklaşık 110 milyon dolar civarında.

Dossa basına yaptığı açıklamada bir asırdır güzelleşme sektörüne yapılan yatırımlara rağmen, sektörde ciddi bir gelişme yaşanamadığını, kendisinin de bu durumdan faydalandığını söyledi.

Kullanıcıya uygun şampuan nasıl üretiliyor?

Kullanıcılar, şirketin internet sitesine girerek kendilerine bir profil oluşturduktan sonra soruları cevaplıyorlar.

Sahip olmak istediği saç tipini 5 soruya verdiği cevapla belirten kullanıcıya renk seçenekleri sunuluyor. Gelen cevaplar doğrultusunda belirli bir algoritma oluşturan firma, mevcut 13 milyar seçenek arasından kişiye özel şampuanı seçiyor.