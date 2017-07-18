MIT'nin Geliştirdiği Robot, Hayat Kurtaracak!

MIT'nin Cheetah 3 robotu, hayatları kurtarması için geliştiriliyor. Robot, insan sağlığını etkileyen yerlerde kullanılacak.

MIT’nin Cheetah(Çita) robotunu daha önce duymuş olabilirsiniz. Dünya üzerinde bilinen en ünlü robotlardan birisi olan Cheetah’nın Saatte 22 kilometre hıza çıkabilen yeni sürümü Cheetah 3 bugün duyuruldu. Robotun geliştiricileri, bu dört ayaklı robotu insanların giremediği tehlikeli yerlere girebileceği şekilde tasarladılar. Günümüzde işini en iyi yapan robotlardan birisi olarak dikkat çeken Cheetah, yeni özellikleri ile birlikte can kurtarma yönünde ilerleyeceğini duyurdu.

Çernobil’deki gibi nükleer patlamalarda rahatlıkla zarar görecek insanlar yerine insanların kontrolünde ilerleyecek Cheetah robotlarını kullanmak isteyen araştırmacılar, bu ve bunun gibi insan hayatının tehlikeye gireceği durumlarda Cheetah’yı kullanmak istiyor. Bildiğiniz gibi Çernobil felaketinde patlamanın olduğu yeri kapatmak için binlerce görevli ve asker çalışmış, bu çalışmalar sonucunda zamanla çok büyük bir kısmı hayatını kaybetmişti.

Robotun yeni haline baktığımızda, tasarımm olarak birçok yeniliğin yapıldığını görüyoruz. Çok daha fazla çevik olan Cheetah'a aynı zamanda yük taşımayı kolaylaştıracak özellikler de eklemiş. İsminden de anlaşılacağı gibi bir Çitanın anatomisinden esinlenilen robot, gelecekte sağlık hizmetinin yeni dostu olacak gibi duruyor.