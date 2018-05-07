MIT: Oruç Tutmak Yaşlanmayı Yavaşlatıyor!

ABD’de bulunan ve dünyanın en büyük teknik üniversitelerinden olan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), uzun süreli açlıkların biyolojik etkilerini araştırdı. Ekipte yer alan bi Türk doktora göre kök hücre yenilenmesinin hızını oruç tutarak arttırmak mümkün.

Ramazan ayı yaklaştıkça oruç tutmanın insan bünyesine etkisine yönelik tartışmalar da artmaya başladı. Bu tartışmalara bilimsel açıdan yön verecek olan bir araştırma MIT tarafından yürütüldü. Fareler üzerinde yapılan bir açlık deneyinin sonuçları, bulguların insanlarda da aynı şekilde gerçekleşeceğine yönelik kanıtlar sundu.

24 saat boyunca aç bırakılan fare hücrelerinde, glikoz yerine yağ asidi moleküllerinin parçalandığı gözlemlendi. Araştırmacılar, bu etkinin kök hücrelerin yenilenmesi açısından önemli bir katkıda bulunduğunu belirtti. Aç kalan farelerin, diğerlerine göre iki kat daha hızlı kök hücre yenilenme kapasitesine sahip oldukları anlaşıldı.

Bilim insanları, kök hücrelerin yaşlanmanın etkisiyle fonksiyon kaybı yaşamalarını terse çevirecek formülün oruç tutmak olabileceğini söylediler. Ekibin Türk üyesi Doç Dr. Ömer Yılmaz, orucun genel sağlık açısından önemli etkilere sahip olduğunu belirtti. Yaptıkları araştırmanın özellikle bağırsaklardaki kök hücrelerin yenilenmesi açısından önemli tespitler sunduğunu söyledi.

Diğer araştırmacı Prof. Dr. David Sabatini, oruç tumanın bağırsaklardaki kök hücreleri tetiklemesi sonucunda metabolik geçişi hızlandırdığını söyledi. Araştırma sonuçları resmi olarak yayınlandı.

Geçtiğimiz günlerde kök hücreleri kullanılarak, sperm ya da yumurta hücresi olmadan embriyo oluşturulmuştu.