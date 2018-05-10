MIT'in yeni geliştirdiği otonom teknolojisi sayesinde araçlar, salt GPS verilerinin yardımı olmaksızın maksimum güvenlik ile tanımlanmamış yollarda ilerleyebilecek.

Akıllı araçlar üzerinde yaptığı çalışmalarla sık sık adından bahsettiren MIT, var olan otonom teknolojisini zirveye taşıyacak bir fikir üzerine çalışmalarına hızla devam ediyor. Temel olarak günümüz otonom araçları oldukça meşakkatli bir süreçten geçen 3D yol haritalandırmasının yardımı ile hedef noktalarına ulaşmaktadır. Fakat son dönemde sıkça duyduğumuz haberlere göre bu sistem yeterince güvenilir bir alt yapıya sahip olmadığı gibi zaman zaman acil durumlarda çözümsüz kalabilmektedir.

Fakat MIT’in aklındaki MapLite, bu hummalı ve maksimum veriyi karşılamayan yöntemin üzerindeki sorumluluğu büyük oranda kaldırmaya hazırlanıyor. Ek araç sensörleri ile 100 m’ye kadar bir alanı yarasaya benzer şekilde tarayan teknoloji, yola dair her türlü ekstra durumu anında veriye dönüştürüyor.

Bu sistem sayesinde araçlar henüz keşfedilmemiş yollarda bile güvenle varış noktalarına ulaşırken, yol üstünde bulunan çukur, cisim, yol çalışması gibi her türlü beklenen dışı veriyi kendi içinde hızlıca değerlendirmesine olanak sağlıyor. Yolun fiziki yapısını ve köşelerini net olarak belirleyebiliyor.

Temel olarak GPS verileri ile anlık araç verilerinin kombinasyonunu oluşturan sistem, şu ana kadarki deneylerinde kusursuza yakın bir performans sergiliyor. Özetlemek gerekirse yakın gelecekte otonom araçlar; her türlü yol koşulunda en doğru ve en kısa yolu bizlere maksimum güvenlik çatısı altında sunabilecek.