MIT, Wikipedia’nın Bilimsel Kaynak Olduğunu Açıkladı!

Son aylarda Türkiye’de erişime kapalı olan internet ansiklopedisi Vikipedi, dünyanın önde gelen yüksek teknolojili üniversitelerinden MIT tarafından bilimsel çalışmalara kaynaklık edebilecek bir yer olarak açıklandı.

Bilim insanları için oldukça geçerli bir kaynak olan Vikipedi, öğrencilerin de sıklıkla başvurduğu bir bilgi platformudur. MIT ve Pittsburgh Üniversitesi araştırmacıları bugün, Vikipedi üzerinden sunulan bilgilerin bilimsel literatüre referans olacağını açıklayan araştırma sonuçlarını yayınladılar.

Lise öğrencilerinin dönem ödevleri için başvurduğu, üniversite öğrencilerinin proje ödevleri için bilgi danıştığı ve akademisyenlerin araştırmalar esnasında sıklıkla kullandığı platform, ülkemiz dahil dünyanın birçok yerinde bilimsellikten yoksun olduğu gerekçesiyle resmi kaynak olarak alınmıyordu.

Söz konusu araştırmanın özü, Wikipedia gibi geniş ve kolayca erişilebilen bir havuzun, araştırmacılara somut faydalar sağlayıp sağlamadığını ortaya koyuyor. MIT’de görevli Profesör Neil C. Thompson, düzenlenen basın açıklamasında şunları söyledi:

“Araştırmamız, bilim insanlarının Wikipedia'yı kullandıklarını ve yaptıkları bilimsel çalışmaların nasıl etkilendiğini gösteriyor. Wikipedia bilimde neler olup bittiğinin bir kaydı değil, aslında bilimi şekillendirmeye yardımcı olan bir platformdur.”

Araştırmacılar bu sonuca ulaşmak için çok sayıda akademik makaleyi deneye tabi tuttular. Wikipedia’da yer alan bilgilerin basılan akademik eserleri sadece etkilemekle kalmadığı ve ortalama olarak her 200 kelimeden birinde alıntı yapıldığı anlaşıldı. Söz konusu çalışmalar, akademik onay aldıktan sonra yayımlandıkları için, dolaylı olarak bu alıntılar da bilimsellik kazanmış oluyor.

Günümüzde çoğu araştırmacı Wikipedia’yı resmi olarak kaynak gösteremediği için geleneksel veri toplama tekniklerine başvuruyor. Dünyadaki bir çok üniversiteye sistemiyle örnek olan MIT standartları da dahil, öğrenciler Vikipedi’nin “ortak bilgi” dışında kaynak olarak olmayacağı yönünde uyarılıyordu. Anlaşılan o ki bu bakış açısı devrim yaratacak bir şekilde değişmeye başladı.

Bilimin para biriminin bilgi olduğunu düşünürsek, bu çalışmanın ve şok etkisi yaratan sonuçlarının yükselen bir gelgit olduğunu söyleyebiliriz. Elbette her üniversite ve her akademi kendi kurallarını koyduğundan MIT’nin bu çalışmasını örnek olarak almayabilir. Nitekim araştırma yöntemlerinin seyrini değiştirecek bir adım olduğunu kimse inkar edemez.