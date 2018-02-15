MIT, telefonlarda yapay zekayı etkin bir şekilde kullanmak için normal yongalardan yüzde 95 daha düşük güç tüketen ve bununla birlikte 7 kata kadar daha yüksek performans gösteren bir yonga üretti.

MIT, akıllı telefonlarda daha hızlı ve daha verimli bir şekilde yapay zeka teknolojisinden yararlanabilmek için, daha önceki yongalara nazaran yüzde 95 daha az güç kullanarak yedi kat daha hızlı veri işleyebilen bir yonga üretti. Yüzde 95 daha az güç tüketerek yapay zeka ile yapılacak tüm işlemleri çok daha hızlı yapan yeni MIT yonga, akıllı telefon, tablet gibi batarya desteği ile kullanılan cihazlarda daha az güçle daha yüksek performans sunması için geliştirildi.

Beynimizdeki sinir ağları birbirine bağlı bilgi işlemcilerinden oluşur. Tipik olarak bu ağlar, büyük veri kümelerini analiz ederek, bunları yeni görevlerde nasıl kullanacaklarını öğrenirler. Örneğin bir fotoğrafa baktığınızda veya konuşan kişiyi tanıdığınızda bu sinir ağları işinize yarayacaktır. Sorun şu ki, sinir ağları çok büyüktür ve bunlar üzerinde hesaplama yapmak çor zordur. İşlemciler de bu sinir ağlarına benzer bir teknoloji kullanır.

Yeni MIT çipi, sinir ağlarının hesaplama hızını önceki hesaplamalara göre üç ila yedi kat artırır. Yonga bunu yapmak için, makine-öğrenme algoritmalarını tek bir noktaya aktarıyor. Bu nokta sayesinde, hafızaya veri göndermek zorunda kalmayan yonga, hesaplamanın ham sonuçlarını işlemci ve bellek arasında taşımak yerine bir adımda birden çok veriyi hesaplayabilir. Prototipte bu veri sayısı 16 olarak gösteriliyor.

IBM’in yapay zeka başkan yardımcısı Dario Gil, bunun ileriye doğru atılmış çok büyük bir adım olduğunu açıkladı. Gelecekte yapay zekayla daha iç içe yonga setleri görmeye başlayabiliriz. Eskiden ürettiği bilgisayarlarla tanınan IBM, son yıllarda ürettiği prototipler ve telif hakları ile kazanç elde etmeye devam ediyor.