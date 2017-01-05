Mitsubishi ASX Yenilenen Tasarımı İle Türkiye'de Satışa Sunuldu

Piyasaya sürüldüğü 2010 yılından buyana 900,000’in üzerinde üretilen ASX, yenilenen tasarımı ile satışa sunuldu.

Mitsubishi'nin C-Segmenti SUV modeli ASX'in ön tamponu, farları ve ızgarası yenilendi. Arka stopları önceki nesil ile aynı olan otomobil, ülkemizde kısa bir süre önce satışa sunuldu. 1.6 litrelik benzinli ve dizel olmak üzere iki farklı motor seçeneğine sahip olan ASX'te farklı hacimlere sahip motor seçenekleri malesef bulunmuyor.

Mitsubishi ASX'in 1.6 litrelik benzin motor seçeneği 115 beygir güç ve 154 Nm tork üretebiliyor. Maksimum 184 km/s hıza ulaşabilen araç 0-100 km/s arasındaki ivmelenmesini ise 11,5 saniye'de tamamlıyor.

Otomobilin 1.6 litrelik dizel modelinde ise 10 beygir güç ve 270 Nm tork üretebilen bir motor bulunuyor. Benzinli motora yakın bir son sürata sahip olan otomobilin 0-100 km/s arasındaki ivmelenmesi 0,3 saniye daha hızlı.

Ülkemizde 89 bin TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunulan ASX'in şuanda sadece manuel şanzımanlı seçeneği mevcut. Son olarak yurtdışında Outlander Sport B-Roll olarak geçen modelin Türkiye'de satışa sunulan modelinde bagaj'daki hoparlör bulunmayabilir.