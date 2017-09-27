Otomasyon ve ileri robot teknolojileri konusunda geleceği şekillendiren firmalardan Mitsubishi Electric, profesyonelliğini konuşturduğu bir projeyle ödül üzerine ödül alıyor.

İçinde bulunduğumuz teknoloji çağı çoğu insanın yakalamakta zorlandığı bir hızla gelişiyor. Bu gelişimin arkasında da Mitsubishi Electric gibi rüştünü ispatlamış dünya çapında hizmet veren markalar var.

Mitsubishi Electric'in "Threebots" (Üç Robot) isimli interaktif robotik projesi, birbirlerine mükemmel derecede uyumlu hareket edebilen 3 farklı robotun koreografik hareketlerle gösteri yapmasına dayanıyor. Proje kapsamında; robotlara entegre edilen monitörlerde sergilenen eşzamanlı animasyonlardan, teknik olarak zorlu bir koreografiden ve koordinasyon açısından etkileyici bir gösteriden oluşan muhteşem bir görsel şölen sunuluyor:

64'üncü Cannes Lions Uluslararası Yaratıcılık Festivali'nde Gümüş Aslan ödülüne layık görülen Threebots, 2016 yılında da “Red Dot: Grand Prix” ödülüne layık görülmüştü.

Cannes’da, iletişim sektörünün önde gelen isimlerinden oluşan jüri tarafından ödüle layık görülen projenin aldığı ödül, reklam ve iletişim sektörünün en prestijli ve saygın ödüllerinden.

Otomasyon konusunda artık söylenecek söz bırakmayan Mitsubishi Electric’in robotları, teknik olarak oldukça zorlu aşamalardan geçerek bu hale geldiler. Her bir robotun gösterinin genelini bozmadan hareket edebilmesi ve ekranlardaki görüntülerin uyum sağlaması, sadece robotik otomasyon kalitesinin ispatı değil. Bu uyum aynı zamanda ileri düzeyde yazılım otomasyonunun da ispatı niteliğinde…

Robotlara özel koreografi

Mitsubishi Electric’in Köln’de faaliyet gösteren Marka İletişimi Ajansı Elastique tarafından geliştirilen proje hakkında konuşan Mitsubishi Electric Almanya Başkanı Yuji Suwa, “Eklemleri olan bu üç robot, robot teknolojisinde ulaştığımız son noktanın yanı sıra diğer ürün serilerimizi de büyük bir canlılıkla gözler önüne seriyor. Konvansiyonel robotik hareket modellerinin ötesine geçmek için robotlara özel bir koreografi hazırladık ve gösteriyi asıl etkileyici kılan noktanın da bu koreografi olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

Projede hem robotların hem de Threebots'u çalıştıran bütün birimlerin yüzde 90’ı firmanın kendi üretimi olan teknolojilerden oluşuyor. Proje ile ilgili yayına Mitsubishi Electric’in şuradaki resmi sitesinden ulaşabilirsiniz.