Mitsubishi’nin Yeni 4x4 Canavarı Engelleri Nasıl Aşıyor?

Dayanıklı ve becerikli otomobiller konusunda akla ilk gelen üreticilerden birisi olan Mitsubishi’nin yeni 4x4 hibrit Outlander aracından bir tane alır da ısrarla şehir içinde kullanırsanız, firma yetkilileri aracı sizden iade almaya gelebilirler.

Eğer uzun ve huzur verici bir yolculuk yaptıysanız, karşınıza çıkabilecek sorunlara da hakim bir şoförsünüz demektir. Şehir içinde ya da dışında aracınızın lastikleri altına girmeye müsait sayısız engel bulunur. İçi kum dolu ayakkabı kutuları, çantalar, su damacanaları, kayalar, toprak tepecikleri, bozulmuş yollarda tamamen “doğal” yollarla oluşmuş kasisler ve bariyerler. Bunlarla karşılaşınca beyniniz frene basma refleksiyle ayaklarınıza emreder.

Fakat bu reflekse ve beyninizin algılarına ters düşecek bir elektrikli 4x4 arazi aracı var.

Mitsubishi’nin yeni Outlander modeli, en an 10 santimetre yükseklikteki bir kayanın üzerinden böyle kıvrak bir manevrayla geçebiliyor:

Hibrit bir motora sahip elektrikli bir araç olan yeni Outlanderi yollardaki engellerle savaş açmaya geliyor. Üstelik firmanın iddialarına göre bu araç sadece yollar için değil, engebeli arazi koşullarına da uygun bir şekilde dizayn edilmiş. Zaten böyle bir araba alıp, boyasını gıcır gıcır tutan, lastiklerine ve kaportalarına çamur bulaştırmadan, onunla dağları delmeden vakit geçiren insanları da anlamamışımdır. Bence Mitsubishi’nin böyle yeniliklerini ısrarla şehir içinde kullanan insanlara bu arabaları satmaması gerekiyor. Neyse, konumuza dönelim:

Araçların direksiyonlarının ve millerinin ne kadar esnek olduğunu bilenler, daha yakından bakınca Mitsubishi’nin nasıl bir mühendislik harikası ortaya koyduğunu anlayacaktır:

Bu aracı alıp sadece kendinize aşmak için yeni engeller bulmanız gerekecek. Elektrikli araçlar konusunda büyük atılımlar yapan firmanın yeni aracı takdire şayan. Peki bu reklamı neden mi size gösterdik? Üzerinde oynanmamış, yanıltmayan ve ürün odaklı olan gerçekçi bir reklam olduğu için.

En yakın Mitsubishi satış noktasına gidip hemen kendime bir tane Outlander satın almadan önce yorumlarınızı bekliyoruz dostlar, takipte kalın :)