MIUI 9 Global Beta Mi 6 ve Redmi Note 4X için İndirilebilir

Xiaomi'nin yeni arayüzü MIUI 9, firmanın en popüler cihazlarına beta olarak dünya çapında gönderilmeye başlandı.

Dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı Çin başta olmak üzere tüm dünyada hatrı sayılır bir kullanıcı ve fan kitlesine sahip olan Xiaomi, yeni Android arayüzünü yakın zamanda yayınlayacak.

Xiaomi'nin 2017 yılı amiral gemisi Mi 6 ve Asya başta olmak üzere iyi satış rakamlarına ulaşmış orta seviye Redmi Note 4 ve 4X, firmanın Android 7.0 tabanlı son arayüzünü küresel ortamda ilk deneyecek cihazlar oldu. Bu cihazın kullanıcıları Xiaomi'nin sayfasından aldığımız aşağıdaki geliştirmelere sahip olacak:

Alt-seviye sistem optimizasyonu

Yeni ikonlar

Yeni uygulama açma ve kapatma animasyonları

Daha basit ana ekran kişiselleştirmesi

Bölünmüş ekran

Ses tuşuyla tetiklenen sessiz mod geliştirmesi

Mesajlaşma uygulamasının giriş ekranında daha iyi okunabilirlik

Çift-uygulama ayarlarında uygulama arama özelliği

Daha önceki haberlerden edindiğimiz bilgilere göre bu cihazlar MIUI 9 sistemine ilk sahip olacak Xiaomi ürünleriydi. Bu sözünde şimdilik durduğunu gösteren firma; bu iki cihazın arkasından Mi MIX, Mi Note 2, Mi 5, Mi 5s, Mi 5s Plus, Mi Max 2, Mi Max ve Redmi 4/4X cihazlarına da kısa süre sonra MIUI 9'u gönderecek.

Telefonunuzda bu beta sürümlerini kullanmak için öncelikle bu sayfadan Xiaomi sitesine giderek cihazınızı seçip işletim sistemi dosyalarınızı indirmelisiniz. Unutmadan: bu beta sürümlerini kullanabilmek için cihazınıza indireceğiniz dosyayı manuel olarak yüklemeniz gerekmekte, ki bu da önyükleyici kilidinizin açık olmasını gerektiriyor. Eğer bu konuda bilginiz yoksa ve yedek bir cihaza sahip değilseniz, veri güvenliğinizi korumak ve telefonunuza zarar vermemek için stabil sürümün OTA yoluyla telefonunuza ulaşmasını beklemenizde fayda var.