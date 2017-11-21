MIUI 9'un 'Temizle' Özelliği ile Tüm Fotoğrafları Kusursuz!

Xiaomi'nin MIUI 9 ROM'u ile birlikte yayınladığı 'temizle' özelliği sayesinde fotoğrafınızda bulunmasını istemediğiniz nesneleri kolaylıkla temizleyebilirsiniz.

Günümüzde neredeyse her gün yeni bir akıllı telefon tanıtılıyor ve her tanıtılan telefonda bir öncekine göre daha iyi bir kamera yer alıyor. Telefon kameralarının artan kalitesi ile birlikte de hemen herkes bir ‘mobil fotoğrafçı’ olmaya başladı.

Bazen bir arkadaşınızın, ailenizin ya da minik bir kedinin fotoğrafını çekersiniz ve sonradan fotoğrafa baktığınızda arka plandaki bir insanın ya da nesnenin fotoğrafın tüm güzelliğini mahvettiğini fark edersiniz. Eğer iyi bir photoshop bilgisine sahip değilseniz fotoğrafı kurtarmanın bir yolu bulunmuyor.

Xiaomi’nin Android işletim sistemi üzerine inşa ettiği MIUI 9 ROM'u, mobil fotoğrafçılar için bulunmaz bir özellik getiriyor; temizle. Her ne kadar havalı bir isme sahip olmasa da ‘temizle’ özelliği, fotoğrafınızın güzelliğini bozan nesneleri birkaç saniye içinde fotoğraftan kaldırmak gibi ‘havalı’ bir işleve sahip.

Temizle özelliğini kullanmak için istenmeyen nesnenin bulunduğu fotoğrafı açıp ‘düzenle’ye tıklıyorsunuz ve ardından temizle seçeneğine dokunuyorsunuz. Temizle özelliğine geçiş yaptıktan sonra tek yapmanız gereken şey, silmek istediğiniz nesnenin bulunduğu alanı seçmek. Yazılım, nesnenin bulunduğu alanı arka planla uyumlu şekilde düzenleyecektir.

Sonuç, aşağıdaki fotoğrafta gördüğünüz gibi arka plandaki istenmeyen nesneler fotoğrafın kalitesinden ya da güzelliğinden bir şey kaybetmeden kaldırılıyor. Xiaomi, Apple ya da Samsung kadar iddialı kameralar kullanmamasına rağmen kamera uygulamasına getirdiği bu mükemmel özellikle önemli olanın ‘işlev’ olduğunu bir kez daha hatırlattı.