Mixer, Twitch'i Taklit Ederek Kullanıcı Sayısını Arttıracak

Twitch benzeri bir canlı yayın platformu olan Mixer, benzer özellikler ekleyerek rakibiyle rekabetini arttırmaya çalışıyor.

Microsoft'un tarafından geliştirilen Mixer, 2017'de bu yıl için yeni planları olduğunun müjdesini vermişti. Ancak durum beklenenden biraz daha farklı çıktı. Mixer sitesinde yayın izlerken bağış yapmak isteyen kullanıcılar canlı yayın akışından farklı bir siteye yönlendirilip buradan isteklerini gerçekleştiriyorlardı. Ancak Twitch’te canlı yayın akışını izlemeye devam ederken aynı sayfa üzerinden bağış işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Alınan karar doğrultusunda Mixer de aynı özelliği eklemeyi düşünüyor.

Twitch’in farklı bir özelliğinden bahsetmek gerekirse, doğrudan Amazonla bağlantı kuran oyun mağazası sayesinde canlı yayında izlediğiniz ve ilginizi çeken oyunları satın alabiliyorsunuz. Mixerde benzer bir özellik getirerek alınan oyunlardan belirli bir gelir yüzdesi elde etmeyi amaçlıyor.

Mixer platformuna biraz sert davrandık ancak üstünlüklerininde olduğunu söyleyebilirim. Twich canlı yayın akışı sırasında kullanılan botlar, yayın içi bildirimler, ses efektleri gibi özellikler için 3. parti uygulamalara ihtiyaç duyuluyor. Ancak Mixer platformunda bu özellikleri kullanmak için uğraş vermenize gerek yok, profilinizi özelleştirmeniz yeterli.

Aslına bakarsanız işin asıl sıkıntılı yanı sektöre kendi adını vermeyi başaran bir firmayla rekabet etmek. Örnek olarak Türkiye’deki kola ve pepsi rekabetini verebilirim. Twitch, Mixerdeki özellikleri getirirse çalmış olması çok fazla gündeme gelmez. Ancak Mixer için şartlar biraz daha kötü. Mixer canlı yayın platformunu incelemek için buraya tıklayabilirsiniz. Peki, siz Mixer ve ekleyeceği özelliklerle ilgili ne düşünüyorsunuz?