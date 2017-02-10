Sanal Gerçeklik Deneyimini Zirveye Taşıyan Koltuk: MMOne

Dünyanın en sağlam interaktif sanal gerçeklik deneyimini sunan MMOne’ı fiyatı ne olursa olsun almak isteyeceksiniz.

Eğer siz de benim gibi yarış ve simülasyon oyunu meraklısıysanız bu haberden sonra %100 olarak bu ürünü parası neyse verip almak isteyeceksiniz. Ukrayna merkezli bir firma olan MM adındaki firmanın ürünü olan MMOne, özellikle yarış ve simülasyon oyunlarında oyun deneyiminizi tavan yapabilecek bir düzeye çıkartıyor.

3 yönlü bir oyun koltuğu olan MMOne, sizi oturduktan sonra biraz yükseğe çıkartarak 360 derecelik hareket kabiliyetiyle oyundaki gittiğiniz yol ve hareketlerinize göre eş zamanlı olarak hareket ediyor. Böylece özellikle videoda da göreceğiniz gibi TrackMania gibi bol dönüşlü yarış oyunları ya da uçak simülasyonlarında harika ve oldukça gerçekçi bir deneyim vadeden MMOne, Ubisoft ile de anlaşmış. Yani ilerleyen dönemlerde bu sistemi destekleyen Ubisoft oyunları da görebiliriz.

Geliştirmesini Oculus Rift ile yapan ekip, size oyun sırasında muhteşem bir eğlence sunabiliyorken, ilerleyen dönemlerde birçok yeniliğin de geleceğinin altını çiziyorlar. Yani muhtemel MMTwo ve MMThree gibi versiyonlarında bu gerçekçilik hat safhaya çıkabilir.

Söz konusu videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.