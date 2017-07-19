MMORPG Efsanesi RuneScape, Yakında Mobil Platformlara Geliyor!

MMORPG türünü seven kullanıcılar için çok güzel bir haber var. Ünlü MMORPG oyunu RuneScape çapraz platform desteğiyle mobil platformlara geliyor.

Klasik MMORPG severler burada mı? Çünkü bu haber sizleri daha fazla ilgilendiriyor. Dünyanın en ünlü MMORPG oyunlarından birisi olan RuneScape, yaptığı duyuruyla birlikte mobil platformlara geleceğini duyurdu.

Oyunun geliştiricisi Jagex, oyunu çapraz platformla mobil ortama getireceklerini açıkladı. Yani oyuncular daha önce RuneScape karakteri açtılarsa bu karakterleri kullanmaya devam edebilecekler. Türkiye’de daha çok tanınan Knight Online’ı PC’de oynayıp, işe giderken mobilden oynamaya devam ettiğini düşünsenize? Bu olayı bundan sonra RuneScape ile birlikte yapabileceksiniz.

MMORPG’lerin uzun zaman isteyen bir tür olduğunu biliyoruz. Yapılan açıklamalara göre RuneScape, hem Old School versiyon hem de modern versiyonda mobil cihazlarda oynanabilecek.

Piyasalara ilk olarak 2001 yılında çıkan RuneScape, tüm zamanların en popüler MMORPG’lerinden birisi olmayı başardı. Hatta geçen yıl en üretken ve güncellenmiş MMORPG oyunu olduğu için “Guinness Dünya Rekoru” bile kazanmayı başardı. Oyunun mobil platforma çıkmasıyla ne kadar girişken bir firmanın ellerinde olduğunu anlayabiliyoruz.

Runescape’in normal sürümü yılın ilerleyen döneminde, modern sürüm ise önümüzdeki sene yayınlanacak.

RuneScape mobil platformlara çıktığında hemen oynamak istiyorsanız buraya tıklayak kaydınızı tamamlayabilirsiniz.