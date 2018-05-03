Battlerite'a PUBG Benzeri Battle Royale Modu Geliyor

2 yıl önce Windows sürümü piyasaya sürülen ve bu yıl Xbox One üzerinden de ücretsiz olarak oynanabilen MOBA oyunu Battlerite'a, PUBG, Fortnite gibi oyunlarda gördüğümüz battle royale modu gelecek.

Stunlock Studios yaptığı duyuruyla bu yaz içerisinde Battlerite Royale oyunu için battleroyale modunun oynanabilir olacağını açıkladı. Yeni mod üzerinde Battlerite'ın standart arena modu haritasından 30 kat daha büyük bir ada haritasında 20 oyuncu mücadele edecek. Kamera görünümü, arena modunda olduğu gibi standart yukarıdan aşağıya bakış açısında olmaya devam edecek. Oyunun gerek kamera açısı, gerekse de diğer özellikleri battleroyale tutkunları için beğenilen yenilikler olabilir.

Stunlock, oyundaki zaferin “oyuncuların yetenekleri, harita farkındalığı, oluşan durumlara tepki gibi faktörlere bağlı olduğunu” söyledi. Maçlar 10 dakika sürecek ve oyuncular savaşa başlamadan önce silah ve ekipman arayışına başlayacaklar. Oyun bu özelliğiyle Fortnite Battle Royale ve PlayerUnknown's Battlegrounds gibi popüler oyunlara benziyor.

Battlerite, 2016 sonbaharında erken erişime açıldı ve hızla Steam'de popüler oldu. Battlerite, Stunlock’un 2011'de piyasaya sürdüğü MOBA oyunu olan Bloodline Champions için de manevi bir halefi olarak görülmüştü. Stunlock, lansmanından bu yana 4 milyondan fazla oyuncunun Battlerite oynadığını söylüyor. Eğer siz de oyunu bilgisayarınıza indirmek isterseniz buradan indirebilirsiniz.

Oyunun Önerilen Sistem Gereksinimleri