Tayland'da İçin SIM Kart Satın Alanlar Parmak İzi Verecek

Tayland, SIM kart satın alan kullanıcılara parmak izlerini kaydettirme zorunluluğu getirerek mobil bankacılığı daha güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

Akıllı telefonlarda ekstra bir güvenlik katmanı olarak kullanılan parmak izleri, yakın zamanda telefonlarda sadece ekran kilidini açmaktan daha fazla işe yarayacak.

Bangkok Post’un haberine göre Tayland, ön ödemeli ve faturalı SIM kart satın alan kişilere parmak izlerini kaydettirmeyi zorunlu hale getirmeyi planlıyor. Bu parmak izleri, ulusal veri tabanına gidecek ve her telefon kullanıcısının izi sürülebilecek. Bununla birlikte, mobil operatörler de parmak izini doğrulamayı sağlayan uygulamaları kullanıma sunacak ve böylece SIM kartı alan kişinin parmak iziyle telefonun kullanıcısının parmak izi eşleştirilebilecek.

Tayland’ın Ulusal Yayıncılık ve Telekomünikasyon Komisyonu, bu hamlenin mobil bankacılıktaki güvenliği artıracağını ve dolandırıcılık riskini azaltacağını belirtiyor. Komisyon, bunun mobil bankacılık işlemleri ya da dijital ödeme gibi önemli işlemler yapılırken parmak izi sayesinde doğrulama yaparak sağlanacağını dile getiriyor.

Bu karar, geçen birkaç ay boyunca mobil bankacılık uygulamalarında yaşanan dolandırıcılık olayları sonrasında alındı. Tayland, halihazırda 103 milyon mobil telefon abonesine sahip ve bunların 14 milyonu mobil bankacılık hizmetlerinden yararlanıyor.