Dünyanın İlk Blockchain İşlemi Yapan Telefonu Finney

Status adı verilen blockchain işlemleri yapan bir kripto para yazılımı yüklenmiş olarak piyasaya çıkacak olan Finney, kripto para işlemlerinin cihaz üzerinde yapılacağı ilk telefon olacak.

Blockchain teknolojileri sadece sanal dünya ile sınırlı değil. Bitcoin ve Ethereum gibi merkezi olmayan kripto para birimleri kuruluşu, donanım ürünleri üzerinde de uygulanıyor.

14.000$’lık Solarin adlı akıllı telefonun yapımcısı olan ‘Sirin Labs’ adlı firma, bu yıl içerisinde Finney adını verdiği, dünyanın ilk bütünüyle güvenli tek akıllı telefonu olacağını iddia ettiği telefonun duyurusunu yapmıştı. Yani kriptografik paraları saklayabilecek kadar güvenli.

Sirin bugün yaptığı açıklamayla Finney’in mobil Ethereum sunucusu Status yüklü olarak piyasaya çıkacağını duyurdu. Söz konusu entegrasyonla hem Finney’in, hem de Status’un jetonlarının uyumlu olarak çalışması bekleniyor.

SNT adlı jetonlarının satışından 24 saatten az bir süre içerisinde 100 milyon dolardan fazla para toplayan Status, kendi çözümü üzerinde çalışmalar yapıyor. Söz konusu yazılım, açık kaynaklı bir mesajlaşma platformu ve mobil tarayıcısı olacak. Böylece kullanıcılar merkezi olmayan, Ethereum ağı üzerinde çalışan dApps uygulamalarıyla etkileşimde bulunabilecekler.

Yani Finney piyasaya çıktığında şifrelenmiş mesajlar, dijital para birimleri ve akıllı işlemler yapabilecek.

Status’un kurucularından Carl Bennetts “Bu teknolojiyi piyasaya çıkaracağımıza dair açık kaynaklı topluluğa taahhüdümüz var. Ethereum tabanlı yenilikleri daha ileri aşamaya taşımak ve dünya çapında insanların akıllı telefonlarında kullanılmaya başlanmalarını sağlamak için, sektörün liderleriyle iş birliği yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Güvenli bir akıllı telefon ve Status adlı mesajlaşma ve tarayıcı platformundan oluşan bu kombinasyon, kullanıcıların ceplerinde taşıyacakları bütünüyle merkezi olmayan bir çözüm olacak olması nedeniyle muhakkak özendirici bir özelliğe sahip olacaktır.