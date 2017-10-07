Mobil İnternet Tüketimini Azaltabileceğiniz 8 Sağlam Taktik!

Her gün daha fazla veri tüketiyoruz, fakat internet paketlerimiz veri tüketimimizi karşılamakta yetersiz kalıyor. Bu nedenle veri tüketimini azaltmak için pratik yollar bulmak zorundayız.

Akıllı telefonlarda veri tüketimi her geçen gün daha da artıyor. Bu büyük veri tüketiminin en büyük nedeni, sosyal medya platformları ve web sitelerinin çoğunlukla video içeriklerle dolmaya başlaması ve uygulamaların güncelleme sıklıklarının artması olarak gösterilebilir.

Nedeni ne olursa olsun şunu biliyoruz ki operatörlerin bize sunduğu internet paketleri, veri tüketimimiz ile eşit oranda büyümüyor. Bulunduğumuz her ortamda da Wi-Fi bulunamayacağı için veri tüketimini azaltmak ya da en azından kontrol altına almak için çözümler bulmamız gerekiyor.

O halde gelin hep birlikte Android akıllı telefonlarda veri tüketimini azaltmanın en iyi yollarını inceleyelim.

1- Veri Kullanımınızı Sınırlayın

Özellikle faturalı hat kullanıcısıysanız, veri aşımı ay sonunda sürpriz faturalar ile karşılaşmanıza neden olabilir. Bu nedenle veri kullanımına bir uyarı ve sınır koymak oldukça mantıklı bir seçenektir.

Ayarlar markadan markaya farklılık gösterse de benzer oldukları söylenebilir. Öncelikle ayarlar menüsünden veri kullanımı ayarını bulun. Ardından ‘fatura döngüsü’ ayarını bularak buradan mobil veri uyarı sınırınızı ve mobil veri kapatma sınırınızı ayarlayabilirsiniz.

2- Uygulama Arka Plan Verilerini Kısıtlayın

Bazı uygulamalar, telefonu kullanmadığınız takdirde bile veri tüketmeye devam ederler. Dilerseniz bu uygulamaların arka planda çalışmasını engelleyebilirsiniz. Fakat bunun için öncelikle hangi uygulamanın ne kadar veri tükettiğini ve bu verinin ne kadarını arka planda tükettiğini bilmeniz gerekiyor.

Yeniden ayarlar menüsünden veri kullanımı ayarlarına gelin ve burada mobil veri kullanımına tıklayın. Cihazınızda bulunan tüm uygulamaların ne kadar veri tükettiğini liste olarak görüyor olacaksınız. İstediğiniz uygulamanın üzerine dokunarak açılan pencerede arka ve ön planda ne kadar veri tükettiğini inceleyebilirsiniz. Dilediğiniz uygulamanın arka planda veri tüketmesini engelleyebilirsiniz.

3- Chrome’da Veri Tasarrufu Yapın

Web siteleri, artık hazırladıkları içeriklere daha yüksek çözünürlüklü fotoğraflar, videolar, GIF’ler yükleyerek görselliği arttırıyorlar. İçeriklerin zenginleşmesi, veri tüketiminin de artmasına neden oluyor.

Chrome’un bu konuda bir tasarruf özelliği var. Chrome’da bulunan veri tasarrufu özelliğini açtığınızda, site trafiğinin tamamı Google tarafından işetilen bir proxy sunucusundan geçerek optimize edilir ve size daha az veri tüketimi olarak döner.

Veri tasarrufu özelliğini açmak için Chrome’da sağ üstte bulunan üç noktaya tıklayın ve ayarlara gidin. Daha sonra burada bulunan ‘veri tasarrufu’ başlığına tıklayıp açılan pencereden özelliği aktif edin. Yukarıdaki fotoğrafda da gördüğünüz gibi bir ay içinde %19 veri tasarrufu yapmak mümkün. Bu, 5GB internet paketi olan bir kişi için 1GB tasarruf anlamına geliyor.

4- Uygulamaları Yalnızca Wi-Fi Üzerinden Güncelleyin

Bu yapılmasına gerek bile olmayan bir uyarı, fakat yine de hatırlatmakta fayda. Özellikle büyük uygulama geliştiricileri düzenli olarak güncelleme yayınlamaktadır ve bu güncellemeler önemli boyutlarda veri tüketimine neden olur.

Uygulamalarınızı yalnızca kablosuz internet bağlantısı üzerinden güncelleştirmek için Google Play Store’da ayarları açın ve uygulamaları otomatik olarak güncelle seçeneğini ‘yalnızca Wi-Fi’de’ olarak güncelleyin.

5- Yayın Servislerinde Kullanımınızı Kontrol Edin

YouTube, Spotify, Apple Müzik, Netflix gibi uygulamalar ciddi anlamda veri tüketmenize neden olur. Bunun önüne geçmek için müziklerinizi hücresel veri ile dinlemek yerine kablosuz bağlantı ile telefonunuza kalıcı olarak indirebilirsiniz. Ayrıca YouTube gibi yüksek çözünürlükte içerikler sunan bir uygulamada video izlerken izlediğiniz içeriğin veri sınırınızı zorlamayacağından emin olun.

6- Kullandığınız Uygulamalara Dikkat Edin

Facebook, Instagram gibi görsel içeriklerin çok fazla olduğu uygulamalar, veri tüketimini fazlasıyla arttırır. Bu durumu tersine çevirmek için Instagram’a bir süre ara verebilir, Facebook yerine daha az veri ve şarj tüketen Facebook Lite uygulamasını kullanabilirsiniz.

Elbette bu çözüm keyfinizi biraz bozabilir, fakat eğer veri tasarrufu elde etmek istiyorsanız keyfinizden biraz ödün vermeniz gerekiyor.

7- Çevrimdışı Google Haritalar

Navigasyon için çoğu kişi Google’ın haritalar uygulamasını kullanmaktadır. Bunun hatalı bir seçim olduğunu söyleyemeyiz fakat çok fazla veri tüketimine neden olduğunu bilmenizde fayda var. Uygulama son derece faydalı, elbette kullanın. Fakat Google’ın çevrimdışı haritalar özelliği, uygulamayı veri tüketmeden kullanmanıza olanak sağlıyor.

Bu özelliği kullanmak için kablosuz bir ağa bağlandığınız sırada Google Haritalar uygulamasına girin, yandaki menüden çevrimdışı haritalar seçeneğine tıklayın. Açılan pencerede sıklıkla kullandığınız rotayı içine alacak bir aralığı belirleyin ve haritayı indirin. Artık Google Haritaları veri tüketmeden kullanabileceksiniz.

8- Hesap Senkronizasyon Ayarlarınızı Kontrol Edin

Akıllı telefonumuza pek çok farklı hesap kayıt ederiz ve bu hesapların varsayılan olarak tüm özellikleri senkronize edilmiş olur. Bu durum, uygulamaların arka planda çok fazla veri tüketmesine yol açar.

Uygulama senkronizasyonunu kapatmak için ayarlardan ‘hesaplar’ menüsünü bulun. Buradan istediğiniz uygulamanın herhangi bir özelliğinin senkronizasyonunu kapatabilirsiniz.

Bonus:

Büyük dosyaları yalnızca kablosuz ağa bağlandığınızda indirin.

Sistem ön belleğinizi temizleyin.

Gerekmediğinde mobil veriyi kapatın.

İhtiyaç duymadığınız uygulamaların bildirimlerini kapatın.

Sık sık güncellenen ana ekran widget’larının güncelleme aralıklarını arttırın.

Siz veri tüketimini azaltmak için hangi yöntemleri kullanıyorsunuz?