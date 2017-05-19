Sınırsız olduğu iddia edilen ancak belli bir kota dolduktan sonra bağlantı hızı kullanılamayacak kadar düşen AKK'lı cepten internet paketlerini görüyoruz. Peki bu internet hizmetlerinde de Adil Kullanım Kotası kaldırılacak mı?

Adil Kullanım Kotası ile ilgili yapılan iyileştirmelerden sonra sabit bağlantılarımızda AKK'nın kaldırılacağı ve bunun yerine kotalı internetin getirileceği konuşulurken mobil interneti unutuyoruz. Peki, sabit bağlantılarda bizi canımızdan bezdiren Adil Kullanım Kotası mobil internet paketlerinde de mevcut mu? Eğer mevcutsa, AKK'nın kalkmasıyla birlikte mobilde de bu limit kaldırılacak mı?

Öncelikle en basit soruyla başlayacak olursak; evet, 4.5G ya da 3G ile bağlandığımız mobil internet paketlerinde de Adil Kullanım Kotası uygulanıyor ancak mobil internet henüz yüzlerce GB kullanıma ulaşmadığımız için mobildeki Adil Kullanım Kotası bizi ilgilendirmiyor. Yine de aslında biz farkında olmasak da AKK'nın hayatımızda olduğu bazı mobil internet paketleri mevcut. Bazı telekom operatörleri tarifelerinde yer verdiği internet paketlerini 'SINIRSIZ 4GB' ya da 'AŞIMSIZ 4GB' gibi isimlerle tanıtıyor ve bir anlamda tüketiciyi kandırmaya çalışıyor.

Paketler 'sınırsız' ya da 'aşımsız' diye lanse edildiği halde kullanmanız mümkün olmuyor

Genellikle tüketiciyi önemsemeyen telekom operatörleri, sınırsız olarak nitelendirdikleri paketlerde belirtilen kota aşımından sonra internet bağlantı hızının 100kbit'in altında bir değere (genellikle 96kbps'ye) düşeceğini mikroskopla bile zor okunan minik yazılara yazıyordu. Haliyle kota dolumundan sonra 96kbps'lik hız günlük hayatta aşırı yavaş kalıyor ve Google'ın anasayfası bile 1MB boyuta sahip olduğu için yüklenemiyordu çünkü tarayıcı bu fındık tanesi kadar hızla Google'ı açmaya çalışırken bir süre boyunca açılmayınca 'zaman aşımı' hatası vererek sayfanın çökmesini sağlıyordu.

İşte tam olarak Adil Kullanım Kotası'ndan kaynaklanan bu olay, 1 Mayıs'ta BTK tarafından yapılan yeni düzenlemeyle biraz daha değişmiş oldu. BTK tarafından yapılan açıklamada mobil internetteki Adil Kullanım Kotası'nın dolduktan sonra hızın asgari olarak saniyede 128kbit'e düşürülebileceği söylendi. Tüm bu iyileştirmelere rağmen hala 'SINIRSIZ' başlığıyla kandırılan müşteriler ne yazık ki paketleri bittiğinde internet bağlantısından yeterince faydalanamıyor ama yine de BTK'nın 1 Mayıs'ta bu konuya el atmasıyla birlikte düşürülen bu hızlar WhatsApp'tan basit mesajlar göndermek için zaman zaman yeterli olabiliyor.

Peki AKK'nın kalkmasıyla birlikte mobilde de AKK kaldırılacak mı?

Bildiğiniz gibi sabit internet için Adil Kullanım Kotası, 31 Aralık 2018 itibariyle sona erecek ancak öncelikle şunu belirtelim ki BTK, mobildeki AKK uygulamasını fiber ve diğer sabit bağlantılardan ayrı tutuyor. Yani AKK'nın kaldırılmasıyla mobilde de bu uygulamanın sona ereceğine dair net bir şey söylemek mümkün değil. Zaten BTK, mobil internette de AKK uygulamasını kaldırma gibi bir karar alsa da hiçbir operatör kullanıcılara sözde vaat ettiği gibi 'SINIRSIZ' bir 4.5G ya da 3G altyapısına sahip olmadığı için böyle bir şey mümkün değil. Ancak yine de BTK mobilde de AKK'yı kaldırma gibi bir adım atarsa operatörler 'SINIRSIZ' adı altında yaptığı kandırmacayı yapamayacak.

Özellikle kendi altyapısı olmayan, teknoloji marketlerinin ya da bazı taraftar gruplarının adını taşıyan ve farklı şirketlerin altyapısını kullanan oluşumlarda gördüğümüz bu kandırmacalarla ilgili biz de BTK'nın bir adım atmasını ve bu yöntemi seçen operatörlerle ilgili gerekli işlemleri uygulamasını istiyoruz.

Ayrıca sizin de hiç benzer paketlerle karşılaştığınız durumlar yaşandı oldu mu? Konuyla ilgili sizlerin de yorumlarını bekliyoruz. Bu arada konuyla ilgili tarafımıza resmi bir bilgi iletilirse sizlerle paylaşacağımızı da aktaralım.