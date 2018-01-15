Dünyada bu anlamda geliştirilen ilk uygulama olma özelliğini taşıyan Mobil Kaza Tutanağı ile kağıt form ve kalem kullanmadan kaza tutanağı girişi hızlıca yapılabiliyor.

İHA’nın haberine Mobil Kaza Tutanağı uygulaması ile kazaların sebep olduğu trafik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor. Oldukça pratik olan bu yöntemin işlemesi için kazaya karışan taraflardan bir tanesinde bu uygulamanın yüklü olması yeterli oluyor.

Kaza tutanaklarının mobil üzerinden yapılmasını sağlayan uygulama, tutanağın doldurulmasından sonra tüm işlemlerin buradan takip edilmesine de olanak tanıyor. Sigortalı olan vatandaşlara tümüyle kolaylık sağlayan uygulama, hem iOS hem de Android cihazlar için geliştirilmiş durumda.

Uygulama ile faydalanabileceğiniz hizmetler: