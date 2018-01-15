İHA’nın haberine Mobil Kaza Tutanağı uygulaması ile kazaların sebep olduğu trafik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor. Oldukça pratik olan bu yöntemin işlemesi için kazaya karışan taraflardan bir tanesinde bu uygulamanın yüklü olması yeterli oluyor.
Kaza tutanaklarının mobil üzerinden yapılmasını sağlayan uygulama, tutanağın doldurulmasından sonra tüm işlemlerin buradan takip edilmesine de olanak tanıyor. Sigortalı olan vatandaşlara tümüyle kolaylık sağlayan uygulama, hem iOS hem de Android cihazlar için geliştirilmiş durumda.
Uygulama ile faydalanabileceğiniz hizmetler:
- Hızlı ve Kolay Kaza Tutanak Girişinin Sağlanması
- Kaza Sonrası Trafik Yoğunluğunun Azalması
- Uygulamadaki Yönlendirmeler ile Tutanak Girişindeki Hata Oranının Azalması,
- Kaza Sonrası İşlemlerin Sonuçlanma Süresinin Azalması,
- Kare Kod Uygulaması ile Poliçe Bilgilerine Hızlı Erişimin Sağlanması,
- Kağıt KTT Formunun Taşınmasına Gerek Kalmaması,
- Kazaya Neden Olan Yerlerin Hızlı ve Kesin Tespitinin Yapılabilmesi,
- Kaza Tutanağının Anında Sigorta Şirketlerine İletilmesi Sağlanmıştır.