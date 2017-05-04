Mobil Oyun Dünyasında Titan Savaşı Başlıyor - Titanfall

En iyi fps oyunlarından olan Titanfall, mobil oyun dünyasında efsanesini devam ettirmek için geliyor.

2016'nın Yılın En İyi Oyunu kategorisine seçilen, Xbox ve Pc oyunu olarak tanıştığımız Titanfall, mobil oyun dünyasında efsanesini devam ettirmek için geliyor.

Yeni Titanfall, oyunun geliştirici olan Respawn Entertaiment, real-time strategy (gerçek zamanlı strateji) kategorisinde oyunun çıkacağını, Android ve İphone cihazlarına sunulacağını bildirdi. Respawn oyun şirketi, Titanfall için mobil oyun geliştirici şirketlerden olan Nexon ve Particle City birlikte çalıştı. Oyunun PvP olarak oynanacak. Pilotlar ve Titanlar arasında seçim yapılacak.

Oyunda tıpkı diğer platformlarda olduğu gibi, büyük savaşlar çıkacak. Belli yükseltmeler ile kendi karakterlerinizi ve kartlarınız geliştirebileceksiniz. Oyun içi satın almalara uygun olan oyunda "Burn" kartlar geliştirmeler için büyük önem kazanacak. Prometheus Titan kart özelliği için hemen kayıt olmanız gerekiyor.

Titanfall, farklı haritaları, pek çok geliştirici özellikleri, ses ve görsel tasarımıyla mobil oyun dünyasında fırtınalar estirecek gibi gözüküyor.

Oyunun çıkış tarihi konusunda henüz kesin bir bilgi paylaşılmış değil.