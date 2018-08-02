Asphalt 9: Legends, mobil oyun dünyasını sallayan grafiklerle nihayet erişime açıldı. Tamam da; Asphalt 9, Asphalt 8'e göre grafiklerini ne kadar iyileştirdi?

Gameloft, mobil oyun dünyasının en sevilen oyunlarından biri olan Asphalt 8: Airborne’un çok daha güncel ve zengin içeriğe sahip olan versiyonu Asphalt 9: Legends’ı geçtiğimiz günlerde Android ve iOS kullanıcılarının beğenisine sundu.

Asphalt 9: Legends, Ferrari, Porsche, Lamborghini gibi ünlü otomobil markalarının da yer aldığı 50’den fazla otomobili yarış severlere oldukça zengin bir içerik sunuyor. Ancak oyundaki asıl geliştirmeler grafik alanında yoğunlaşıyor.

Asphalt 9: Legends ile birlikte mobil oyuncular HDR kalitesinde yarış keyfinin tadını çıkarıyorlar. Dokuların çok daha gerçekçi olduğu, hava durumu, aydınlatma ve efektlerin çok daha hoş gözüktüğü Asphalt 9: Legends, tüm mobil oyuncuları memnun etmeyi başaracak.

Asphalt 9: Legends’ın Asphalt 8: Airborne’a göre grafiklerini ne kadar fazla iyileştirdiğini Nekon adlı YouTube kanalının yayınladığı videoda izleyebilirsiniz. Asphalt 9: Legends'ı hala denemediyseniz videonun altında yer alan bağlantıdan oyunu indirebilirsiniz.

İlk olarak 2005 yılında Symbian işletim sistemi için tanıtılan Asphalt serisinin ilk oyundan günümüze kadar nasıl bir evrim geçirdiğini de aşağıdaki videoda izleyebilirsiniz.