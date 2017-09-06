iOS İçin YouTube Canlı Yayın Servisi Güncellendi!

YouTube, iOS cihazlar için canlı yayın servisini güncelledi. Yeni özellikler en çok da mobil oyun yayını yapan kullanıcıları sevindirecek.

Google, YouTube’un canlı yayın servisinin kullanıcı deneyimini arttırmak için iOS cihazlara yeni bir güncelleme yayınladı. Yeni özelliklerin çoğu Android’de zaten bulunduğu için Android kullanıcıları güncellemeden olumlu ya da olumsuz şekilde etkilenmedi.

Güncellemeyle birlikte gelen ultra-düşük gecikme özelliği sayesinde kullanıcılar, sadece birkaç saniyelik gecikme ile canlı yayın yapabilecekler. Böylece izleyiciler ile çok daha sağlıklı etkileşimde bulunabilecekler.

Ayrıca iOS kullanıcıları artık Apple ReplayKit sayesinde canlı yayın esnasında kendi resim ya da görüntülerini canlı yayına ekleyebilecekler. Örneğin; bir oyun yayını yaparken ekranın bir köşesine ön kamerayı kullanarak kendi görüntünüzü verebilir ve telefonun ya da tabletin dahili mikrofonunu ses için kullanabilirsiniz.

Canlı yayın alanında şu an için çok fazla rekabet yok. Google ve Amazon, YouTube ve Twitch ile birbirlerine hem mobil hem de masaüstünde rakip olmuş durumdalar. Ortada çekişmeli bir yarışma olmadığı için bir galibin çıkmayacağını da söyleyebiliriz.