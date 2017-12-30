Mobil Uygulamalar Üzerinden Dinleniyor Olabilirsiniz

Her gün kullandığınız uygulamalar, mahremiyetinizi hiçe sayıyor olabilir mi?

Son yıllarda inanılmaz oranda artış göstererek milyarlarca sayıya ulaşan akıllı telefonlar, akıllara izlenmiş olma ihtimalimizi getiriyor. Birkaç yıl önce telefonunuzun sizi dinlediğini söylesek buna çoğu kişi inanmazdı, ancak günümüzde telefonlardan dinlendiğimizi artık biliyoruz. Bu dinlenme sayesinde internet ve televizyon reklamcılığı başta olmak üzere pek çok alanda sıkıntılar yaşanabiliyor. Daha önce hiç arkadaşlarınızla konuştuğunuz bir ürünün Google Reklamlar sayfasında göründüğünü fark ettiniz mi? Bunun sebebi tam olarak Android ve iOS üzerinde ki yüzlerce uygulamanın sizi dinliyor olmasından kaynaklanıyor.

Bir New York Times raporuna göre, yüzlerce yazılım geliştiricisi benzeri dinleme özelliklerini uygulamalarına ekliyorlar. Bu uygulamalar ses sinyallerini tanımlayıp, izleyicilerin hangi olayları konuşup hangilerini beğendiğini öngörerek bu şekilde reklamlar çıkartıyor.

Çoğu geliştiricinin uygulamasında dinleme özelliğini kullanmak için çalıştırdığı Alphonso’nun CEO’su Ashish Chordia, “Tüketiciler dinleme olayına izin veriyorlar. Ayrıca istedikleri zaman devre dışı bırakabiliyorlar” dedi.

Google Play gibi yerlerden indirdiğiniz bu uygulamalar, ilk başta dinleme yapmak(mikrofonunuzu kullanmak) için sizden izin istiyorlar. Eğer izin verirseniz uygulamayı kullandığınız süre içerisinde bütün seslerinizi sunucularına kaydediyorlar. Bu sesler genel anlamda reklam ajanslarının kullandığı veriler olsa da, bazı yerlerde CIA gibi kuruluşların da veriler aldığı bir yer olabilir.

Peki, sizce uygulamaların(sizin izniniz olmasına rağmen) böyle bir şey yapması doğru mu? Sonuçta mikrofon diye izin verdiğinizde tüm yaşantınızı kopyalamalarını istemiyorlar.