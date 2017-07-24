Mobil Platformlara Çıkmış 13 Efsane Konsol Oyunu!

Günümüzde veya eskiden piyasaları sallayan efsane oyunların iOS ve Android versiyonunu sizler için listeledik.

Mobil donanımlar, son yıllarda çok önemli ölçülerde gelişti. Bilgisayarların aksine yüksek performansları herhangi bir fana ihtiyaç duymadan sağlamaya çalışan bu telefonlar, aradan geçen onlarca yılın ardından ciddi bir güce ulaşabilmeyi başardılar.

Telefonların işlemci, ekran kartı ve RAM kapasitesinin yeterli seviyelere ulaşması sayesinde eskiden PC’ye çıkan oyunların farklı veya bizzat orijinal hallerinin telefonlara gelmesi sağlanıyor.

Bugün sizlere daha önceden PC ve/veya konsollara çıkış yapıp daha sonrasında mobillere gelen 13 oyunu listeleyeceğiz. Bu oyunların birçoğu ücretli, ancak yine de içlerinde ücretsiz olanları var.

FIFA Mobile(Ücretsiz)

Tomb Raider 1(3,49 TL)

MyNBA2K17(Ücretsiz)

TETRIS(Ücretsiz)

Max Payne Mobile(7,99 TL)(iOS: 9,99 TL)

Sonic the Hedgehog(Ücretsiz)

Crazy Taxi(Ücretsiz)

Grand Theft Auto Serisi

Grand Theft Auto 3(17,64 TL)

Grand Theft Auto: ViceCity(17,64 TL)

Grand Theft Auto: San Andreas(24,71 TL)

GTA: Chinatown Wars(12,99 TL)

The Wolf Among Us(Ücretsiz)

Final Fantasy IX(54,99 TL)