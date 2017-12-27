450 Mbps hızla hücresel veri hizmeti üzerinden indirme yapabilen Surface Pro artık son kullanıcıya da açıldı. Cihaz, Microsoft'un online satış mağazasında 1.449$'a satışta.

Microsoft’un entegre WWAN bağlanabilirlik özelliğine sahip ender taşınabilir Windows makinelerinden biri olan LTE’li Surface Pro modeli online satışa çıktı. ‘Advanced LTE’ özeliği barındıran Surface Pro’nun Eylül ayında üretim aşamasında olduğu duyurulmuştu. Microsoft’un son hücresel veri donanımına sahip Surface modeli, birkaç yıl önce üretimden kaldırılmıştı.

LTE Advanced özelliğine sahip Surface Pro satışları kurumsal müşteriler için bu Aralık ayında başlamıştı. Fakat bireysel kullanıcılar cihazı satın alamıyorlardı. Fakat bu durum Microsoft’un online satış sitesinde yayınlanan tablet cihazın özelliklerini içeren listeyle birlikte bugünden itibaren değişiyor.

Core i5 tabanlı, 8GB RAM ve 256 GB SSD sürücüye sahip olan cihaz Microsoft’un sitesinde 1149$’a satılıyor. Qualcomm’un Snapdragon X16 LTE modemini kullanan cihaz teorik olarak gigabit hızlarında LTE bağlantı kapasitesine sahip olmakla birlikte Microsoft, indirme hızını 450 Mbps ile sınırlandırmış.

Bununla birlikte RAM ve sabit diskten kazanmak isterseniz, yine LTE Advanced bağlantısı sunan ikincil bir konfigürasyon da olacak. 1.149$ fiyat etiketiyle piyasaya sunulacak olan cihazın işlemcisi Core i5 olmakla birlikte 4GB RAM ve 128GB hafızası bulunacak. Fakat bu konfigürasyon şu anda stoklarda bulunmuyor.

Yeni cihazda olması gereken diğer bir özellik ise bulunmuyor: işbirliği yapılan herhangi bir mobil operatör. Bu durumda LTE Advanced modemin kilitli olmadığını, herhangi bir SIM kartı ile çalıştırılabileceğini varsayabiliriz. Tabii bu durum özellikle seyahat esnasında maksimum esnekliği sağlıyor. Yüksek ücretlerle hizmete sunulan ‘roaming’ özelliğini kullanmaktansa, daha ekonomik yerel SIM kartları kullanabilmek, önemli bir avantaj. Fakat aynı zamanda ayarlardan mobil operatör seçimi yapabildiğiniz Apple’ın iPad Pro modeline oranla daha kullanışsız olduğu yorumu da yapılabilir.