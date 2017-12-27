Apple 2017 Aktivasyon Oranlarında Da Lider Olmayı Başardı!

Apple’ın iPhone ve iPad cihazları, Yahoo'ya ait mobil analitik şirketi Flurry tarafından paylaşılan verilere göre, liderlik tahtını kimselere kaptırmadı.

2017’nin sonlarına doğru gelirken birçok kişi sevdiklerini elektronik hediyeler ile sevirdirmeyi planlıyor. Yıl başı hediyeleri nedeniyle Dünya genelinde satışların en yüksek olduğu, Aralık 19 ve 25 tarihleri arasında Apple, pastadan %44lük bir pay aldı. Samsung ise Apple’ı %26’lık pay ile izlemek zorunda kaldı. Ardından sırası ile birbirine yakın paylarla, Huawei, Xiaomi, Motorolla, LG, OPPO ve Vivo izledi.

Flurry, normalin dışında olarak, yılın verilerini satışa göre değil aktivasyon oranlarına göre yaptı. Bu sayede resmi olarak satışta olmayan cihazların da bu yıl ne kadar satıldığı ortaya çıkmış oldu. 2017 verileri, 2016 ile büyük oranda benzerlik gösterdi. Geçen yıl Apple 44’lük bir pay ile birinci olmuştu ve Samsung ise %21’lik bir paya sahipti. Büyük ihtimalle Samsung’un %5 lik artışının nedeni geçen yıl yaşadığı cihaz geri toplama gibi olumsuzlukları yaşamamış olması.

Pastadan en büyük payı alan Apple’ı kendi içerisinde inceleyecek olursak, Apple ürünleri arasında bitinciliği iPhone 7 aldı. Ardından yakın paylarla İphone 6 ve X takip ediyor. Sonuç olarak yüksek reklam bütçesi ve kalitesine rağmen iPhone X, Apple’ın en çok sattığı cihaz olmayı yüksek bütçesinden dolayı başaramadı.

Artık satışı Apple tarafından gerçekleştirilmeyen iPhone 6, sadece üçüncü parti satıcılar tarafından satıldığı halde %12.6’lık paya sahip olması ile dikkat çekti. Bu durum açıkça gösteriyor ki düşük bütçeli cihazlar hala insanların göz bebeği konumunda. Geriye kalan birkaç gün içerisinde bu rakamlarda yüzdelik bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Çünkü Dünya üzerinde birçok kişi, yıl başı alışverişini tamamlamış durumda. Siz bu veriler hakkında ne düşünüyorsunuz?