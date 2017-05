Mobil Telefonlar Hakkında Bilmediğiniz İlginç Bilgiler

Mobil telefonlar, günümüzün olmazsa olmaz cihazları. Mobil telefonların oluşturduğu akım, bugün teknoloji dünyasını şekillendiren ana unsurlardan biri. Ortaya çıkardıkları durumlar ise ilginç bilgiler barındırıyor. İşte bunlardan bazıları.

Mobil telefonlar, her an her dakika yanımızda bulunan aletlerdir. Aslında geniş kitleler tarafından kullanım geçmişi çok da eski olmayan bu cihazlar kendi etrafında bir kültür oluşturmuş durumda. Geliştirilmelerinden tutun da insanlar üzerindeki etkilerine dek, her geçen gün haklarında yeni bilgiler ediniyoruz. İşte mobil telefonlar hakkında muhtemelen bilmediğiniz ilginç bilgiler!

1- “Fantom Titreşim Sendromu”, bir kişinin telefonunun titrediğini sanarak elini cebine götürmesi ancak gerçekte telefonunun titrememiş olması halidir. Bir başka deyişle insanlarda “telefonum titredi” hissi yaratan psikolojik yan etkidir.

2- Akıllı telefon kullanıcılarının yaklaşı %25’i, klavye tuşlarına bakmadan rahatça metin yazabilmektedirler.

3- 1973’te Martin Cooper isminde bir Motorola çalışanı tarafından ilk mobil araması yapıldı. Arama, New York’ta bir sokaktan gerçekleştirildi.

4- Nokia, aslında 1865’te kuruldu. Firmanın ana işi, kağıt üretmekti.

5- 1980’lerde kullanıcı ile buluşan ilk mobil telefonu Nokia üretmiştir.

6- İlk reklam amaçlı metin mesajı, Aralık 1992 tarihinde atılmıştır.

7- Günümüzde, her gün gönderilen SMS sayısı dünya nüfusundan fazladır.

8- Dünya nüfusunun neredeyse yarısı, hayatı boyunca bir defa bile telefon konuşması yapmadı.

9- Körlerin telefonları kullanabilmesi için Braille alfabesi olan aksesuarlar, akıllı telefonlarda mevcuttur.

10- Telefonla konuşurken bir yandan da şarj etmek bataryaya zarar verebilir. Bu nedene şarj cihazlarının kabloları çok kısadır.

11- Dünya’nın en yüksek fiyata satılan mobil telefon numarası 666-6666’ydı. Bir açık arttırmada 2.7 milyon dolara satıldı.

12- İlk tasarlanan iPhone prototipi, aslında bir elma şeklindeydi.