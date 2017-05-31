Bir elektronik ürün satın almak istediğimizde mobil uygulamanın biz son kullanıcılar için ne kadar önemli olduğuna değindik.

Telefonların kullanımı yakın bir zaman içerisinde öylesine değişkenlik gösterdi ki, artık saatlerimizi alan işleri birkaç dakika içerisinde mobil platformlar üzerinden halledebiliyoruz. Elbette bunda en büyük pay, geliştirilen mobil uygulamalar. Eğer bir işlemi (bu kısım için tonlarca örnek verilebilir) tarayıcı üzerinden yapacaksak, bunun için mobil yerine masaüstünü kullanmak daha mantıklı gelebilir. Fakat mobil uygulama, sonuca ulaşmak için kullanıcılar açısından çok daha pratik oluyor. Örneğin Facebook’a girmek için tarayıcı kullanmak yerine mobil uygulamasını kullanıyoruz, ya da Instagram… Buna benzer, kullanıcılara pratiklik sağlaması amacıyla geliştirilen birçok uygulama mevcut. Tıpkı fiyat karşılaştırma sitesi olan Alve gibi.

Alve, satın almak istediğiniz elektronik ürünlere en uygun fiyatlarla ulaşmanızı sağlayan bir platform. Daha önce kendilerinden birkaç kez bahsettiğimiz bu platformdan tarayıcı üzerinden olduğu gibi mobil uygulama ile de faydalanabiliyorsunuz. Hele hele elektronik ürün satın alma gibi Türk milleti olarak üzerine fazlasıyla titrediğimiz bir alan için geliştirilen mobil uygulama, tam da aradığımız çözüm olabilir.

Aşağıda indirme bağlantılarını verdiğimiz Alve’nin mobil uygulamalarını kullanarak, satın almak istediğiniz elektronik ürüne en kısa ve zahmetsiz yollarla ulaşabilirsiniz. Hem Android hem de iOS için geliştirilen Alve’nin mobil uygulaması, alışveriş yapmayı seven kullanıcıların telefonlarında muhakkak bulunması gereken çözümlerden. Yine de ‘klasik yoldan vazgeçmem’ diyen kullanıcılar, Alve’nin web sayfasına şuradan ulaşabilirler.