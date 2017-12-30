Noel tatilini kutlamak için düzenlenen etkinlik satışlarında üreticilerin kazandığı paralar belli oldu. Sensor Tower verilerine göre, geçen seneye göre %12,3’lük bir büyüme var.

Cadılar Bayramı, Sevgililer Günü, Noel gibi pek çok tatil zamanında yapılan etkinliklerle, mobil oyun ve uygulama üreticileri kullanıcılara daha fazla harcama yaptırmak istiyor. 2017 Noel tatilinde(25 Aralık) binlerce geliştirici, uygulamalarında yaptıkları etkinliklerle oyuncuları çekmeye çalıştı.

Noel tatilinde App Store ve Google Play üzerinden uygulama içi satın alma ve aboneliklerin toplam ücreti açıklandı. Sensor Tower tarafından açıklanan raporda, Noel günü dünya genelinde toplamda 196 milyon dolarlık harcama yapıldığı açıklandı. Rapora Çin’deki Android satışları dahil edilmedi. Geçen seneki 174 milyon dolarlık harcamadan %12,3 oranında daha büyük bir artış gösteren 2017 Noel tatili, geliştiricileri de bir hayli memnun etmiş gibi gözüküyor.

Bu uygulama ve oyunlar, giderek büyüyen bir pazarla birlikte oyun için para kazanma ve abonelik satışlarında geliştiricileri memnun etti. Sensor Tower tarafından yayınlanan raporda, mobil uygulama sektörünün ne kadar büyüdüğünü görebiliyoruz. Bu verilere göre, asıl büyüme oyun sektöründen ziyade uygulama sektöründe olmuş. Geçen yıl 24 milyon dolar gelir elde eden oyun dışı uygulamalar, 2017’de 14 milyon dolarlık bir büyümeyle 38 milyon dolara ulaştı.

Bu arada, bu rakamlar yalnızca 25 Aralık’ı ilgilendiriyor. Yıl boyunca kazanılan paralar, normal olarak milyar dolarları bulabiliyor. Peki, sizce bu artış daha ne kadar devam edecek? Mobil uygulama sektörünün bir doruk noktası olacak mı? Yorumlarınızı bekliyorum.