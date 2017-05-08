MOBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Ekşi, kurlardaki düşüşün cep telefon satışlarında %35’lik bir artış yaşanmasını sağladığını, önümüzdeki özel günlerde bu artışın rekor seviyede olmasını beklediklerini söyledi.

Yıl başından bu yana telefon satışlarının 1.2 milyonda 850 bin adede kadar gerilediğini ve düşüşlerin de en çok 600-900 TL bandı arasında satışa sunulan modellerde olduğunu söyleyen Ekşi, tüketicilerin telefonları yüksek kur gibi sebeplerle ertelediklerini belirtti. Yaklaşan Anneler Günü, Babalar Günü ve karne dönemi gibi hediye alımlarının sıklıkla yapıldığı bir satış dönemine gireceklerini söyleyen Ekşi, bu zaman diliminde rekor bir satış beklentisi içerisinde olduklarını ifade etti.

Vergilerin yüksek olması sebebiyle kaçakçılar için birer cazibe alanı haline gelen sektörlerin oldukça sıkıntılı günler geçirdiklerini söyleyen Ekşi, kayıt dışı telefonlarda bir satış patlaması yaşandığını, birçok ürüne uygulanan indirimlerin cep telefonlarına da uygulanmasını beklediklerini açıkladı.

Kaçak ve vergisiz olarak satılan cep telefonu sayısının yıllık 5 milyon adede dayandığını söyleyen Ekşi, vergi ödenmeden satın alınan milyonlarca telefonun vergisinin de bir nevi yasal yollarla satın alım gerçekleştiren insanların omuzlarında bir yük olduğunu belirtti.