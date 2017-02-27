Kaçak Cep Telefonu Satışlarında %730’luk Artış Var

MOBİSAD Başkanı Sinan Ekşi, son 5 yıl içinde vergileri ödenmeyen kaçak telefonların satışlarında %730’luk bir artışın olduğunu açıkladı.

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan ekşi, kaçak telefonların son yıllardaki artan satış sayısıyla ilgili bazı veriler paylaştı. Özellikle son 5 yılda cep telefonlarından alınan %60 oranındaki ÖTV’nin ve bu dönemde %95’e yükselen döviz kurunun, kaçak telefonların satışına zemin hazırladığını belirtti.

Bu dönemde Türkiye’de satılan cep telefonlarının ortalama satış fiyatının ve tüketicilerin cep telefonlarına ayırdıkları bütçenin %140’a yakın yükseldiğini belirten Ekşi, şu açıklamalarda bulundu: "Bu doğrultuda 2012'de 590 lira olan rakam, geçen yıl bin 400 liraya kadar çıktı. Son 5 yılda cep telefonlarına ödenen ortalama fiyatlara baktığımızda 2012'de bu rakam 590 lira iken, 2013'te 875 lira, 2014'te bin 125 lira, 2015'te bin 300 lira ve 2016'da da bin 395 lira olarak gerçekleşti."

Yine son 5 yılda kayıtlı cep telefonu satışlarının adet bazında bir değişiklik yaşamadığını fakat buna karşılık kaçak ve vergisiz cep telefonu satışlarının cirosunun 1 milyar TL’den 8,3 milyar TL’ye yükselerek %730’luk artışın kaydedildiğini söyleyen Ekşi, "Türkiye genelinde satılan telefonların yüzde 72'si bin liranın üzerinde bedele sahipken, bu rakamın 3'te birine yakını 3 bin liranın üzerinde satılan telefonlardan oluşuyor" dedi.