MOBİSAD: Türkiye'de Telefonlara Vergi İndirimi Yapılmalı!

MOBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Ekşi ülkemizdeki akıllı telefon satışlarıyla ilgili önemli bilgileri paylaştı.

Daha önce akıllı telefonlara taksit uygulamasıyla ilgili paylaştığı bilgiler ve yorumlarla gündemde sıkça yer alan MOBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Ekşi, ülkemizdeki akıllı telefon satışları hakkında önemli detayları paylaştı.

Sinan Ekşi tarafından yapılan açıklamalara göre ülkemizde daha önce aylık ortalama 1.2 milyon adet akıllı telefon satışı gerçekleştirilirken döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle akıllı telefon satışları aylık 850 bin adete kadar geriledi. Ancak Ekşi, döviz kurunun 3.55 seviyesine gerilemesiyle birlikte Mayıs ayı itibariyle akıllı telefon satışlarında tekrar %35'e yakın artış olduğunu söylüyor.

Türkiye'de yılda 5 milyona yakın kaçak telefon satılıyor!

Sinan Ekşi'nin açıklamaları akıllı telefon sektörünün ülkemizdeki konumunu gösterirken kaçak telefonlarla ilgili yapılan açıklama oldukça şaşırtıcı. MOBİSAD'ın açıklamasına göre Türkiye'de yılda 5 milyondan fazla vergisiz kaçak telefon satışı gerçekleştiriliyor. Kaçak telefon satışlarının en büyük nedeni ise ülkemizde akıllı telefonların ortalamadan daha pahalı olması.

MOBİSAD bu durumun önüne geçmek için akıllı telefonlarda vergi indirimine gidilmesi gerektiğini ve bu indirimin kaçak telefon satışını önleyeceğini söylüyor. Umarız, MOBİSAD bu konuyla ilgili sesini duyurabilir ve akıllı telefonlardaki yüksek vergi konusunda biraz olsun rahatlamış oluruz.