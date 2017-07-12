Android akıllı saat piyasasında uygun fiyata kaliteli ürünler olmadığını fark eden Mobvoi, yeni ürünleriyle topluluklar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Çinli firma Mobvoi, Kickstarter topluluğu tarafından inanılmaz desteklenen Ticwatch serisine iki yeni model ekleyerek yoluna devam ediyor.

Kickstarter'da tanıtılan Ticwatch Express ve Ticwatch Sport olmak üzere iki modeli olan ve Android Wear 2.0 çalıştıran saatler, inanılmaz derecede uygun fiyata fonksiyonelliği getiriyor.

Görünümü önemseyerek tasarlanmış Ticwatch Express, metal ve ince çerçeveli bir gövdeye sahipken Ticwatch Sport kalın ve plastik bir gövdeye sahip. Bu kalın gövdenin içine yerleştirilmiş GPS anteni, daha iyi çekim sağlayarak koşu takibi gibi özellikleri kullanım sırasında deneyimi arttırıyor. İşin ilginç yanı ise, Ticwatch Express de GPS özelliğine sahip, sadece anteni içerisine entegre edilmiş.

Her iki model de 1.4 inçlik OLED ekran, Wi-Fi b/g/n, kalp ritmi sensörü, mikrofon, hoparlör ve IP67 su geçirmezlik sertifikası bulunuyor. Telefonunuza bağlanmak için ikisi de Bluetooth 4.1 platformunu kullanıyor. Saatin telefonunuzla sorunsuz eşleşmesi için iPhone'da iOS 8.0 ve üzeri, Android için de 4.3 ve üzeri sürümde işletim sistemi kullanıyor olmanız gerekiyor. İşlemci olarak çift çekirdekli MediaTek MT2601 kullanan saat, 512 MB RAM ve 4 GB dahili hafızaya sahip. Kapasitesi belirtilmemiş manyetik olarak şarj edilen bataryayla iki gün pil ömrü vaadediliyor.

Tam mağaza satış fiyatı Ticwatch E için 159, Ticwatch S için de 199 dolar olacak olan akıllı saatleri, Kickstarter sayfasına buradan giderek kısa bir süre için 119 dolardan başlayan bir miktarda destekte bulunarak Ekim - Kasım ayları arasında saatinize sahip olabilirsiniz.