Dark Souls'tan Alınan Bloodborne Haritası GTA V'te Çalıştı

Bir grup mod yapımcısı, Dark Souls'ta bulunan ve Bloodborne'un yapımının erken dönemlerinde yer alan haritayı GTA V'e entegre edip içinde araba kullandı.

Her ne kadar son yıllarda yasal engellere takıldığından eski tadı tuzu olmasa da, mod camiası takip etmesi oldukça keyifli bir mecradır. Oyunları tahmin edilemeyecek kadar değiştiren ve adeta ruh katan modculardan Lance McDonald, bu kez oldukça enteresan bir işe imza attı.

Kendisi, Dark Souls'un Remastered versiyonundaki Bloodborne haritası olan Upper Catedral'i oyundan alıp GTA V'e entegre etmeyi başardı. Daha sonrasında bu haritayı GTA V'e entegre eden McDonald, katedralin olduğu haritada araba kullandı.

Videodan da görebileceğiniz üzere oldukça garip bir birlikteliğe sebep olan bu olay, muhtemelen mod tarihçesinde önemli bir sayfa olarak akıllarda yer edecek.