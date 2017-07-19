Modern Çağ Zeka Seviyesinde Gerilemeye Yol Açmış

En azından İngilizlerin. Yapılan bir çalışma, İngilizlerin 200 yıl öncesine oranla zeka seviyesinde düşüş yaşadıklarını ortaya koyuyor. Tabii seleksiyonu baz alan çalışmaya göre yaşam koşulları iyileştikçe, yaşam mücadelesi ihtiyacı ortadan kalkıyor.

İngiltere'de yapılan bir çalışmada teknolojinin gelişmesine rağmen, insanların 200 yıl öncekilere oranla daha az zeki oldukları iddia edildi.

Tabii seleksiyon teorisine vurgu yapan araştırma, 180 yıl öncesinde insanların günümüz insanına oranla daha zeki oldukları tezini ortaya atıyor.

Ziraatin, şehirlerin ve devletlerin yaygınlaşmasıyla seleksiyon sonucu hayatta kalan bu zeki insanların hayata atılmaları kolaylaşmış, daha çok çocuk sahibi olarak genlerini yayma imkanı bulmuşlardı.

Fakat Brüksel’deki araştırmacılar bu gidişatın artık tersine döndüğünü iddia ediyorlar.

Zekayı çalıştıran genler, 200 yüz yıl öncesine göre daha az yaygınlar çünkü tıptaki ve beslenme alanındaki gelişmeler, düşük IQ seviyesine sahip insanların geçmişin aksine gençlik dönemine kadar hayatta kalmalarını sağlıyor.

The Times’ın haberine göre Brüksel Free Üniversitesi’nden Michael Woodley’in öncülüğünde gerçekleşen bu çalışmada araştırmacılar, “milenyum sürecinde, genel zeka kabiliyeti yüksek olanları öne çıkaran mikro boyuttaki evrimsel eğilim azalmakla kalmayıp, aynı zamanda 19. Yüzyılın Avrupa’sında yaşayan toplumlar arasında tersine bir sürece girmiştir” şeklinde bir sonuca ulaşıyorlar.

Araştırmada yer almayan, Londra Üniversitesi Koleji’nde görev yapan psikoloji hocası James Thompson blog sayfasında :

“Seleksiyon temel öneme sahip. Hayatta kalmak için zekanızı kullanmak, mevcut gereksinimleri gelecekteki kazanımlar adına dizginlemek zorunda kalırsanız, zekilerin sayısında artış başlar. Ama daha az zorlu koşullar altında beceri ya da eldekiyle yetinmeye gerek kalmayacağı için, özel şahsiyetler de ortaya çıkmayacaktır” diyor.

Dr. Woodley ve araştırmacı ekip M.Ö. 2000 ve Milattan Sonra 600 yılları arasında merkezi Avrupa’da yaşamış 99 kişinin genomları üzerinde araştırma yapmışlar.

Bu sonuçları modern Avrupa’da yaşamış 503 kişinin DNA’ları ile karşılaştıran ekip, zeka genlerinin zamanla daha da sıradanlaştığını bulmuş.

Bu sonuçlar, 3.200 yıllık süreç içerisinde yaşamış 66 kişinin genlerinin analizinin yapıldığı ayrı bir çalışma ile desteklenmiş.

Söz konusu genel artış, 20. Yüzyılda yaşanan düşüşle zıt yönde seyretmiş. Yani İngilizlerin zeka seviyesi, Victorian çağ olarak adlandırılan, 1837-1901 yılları arasında yaşayan Kraliçe Victoria'nın dönemine denk gelen, yaklaşık 200 yıl kadar öncesinde zirvede oldukları dönemden bu yana düşüşe geçmiş.

Çalışmanın yazarlarından olan Davide Piffer daha önce, Afrikalıların genetik anlamda Avrupalılara oranla daha düşük IQ seviyelerine sahip olduklarını iddia etmişti.

Dr. Woodley 2014 yılında insanların tepkilerinin 200 yıl öncesine oranla daha yavaş olduğunu iddia ederek bu durumu genetik potansiyeldeki düşüşle irtibatlandırmıştı.

Dr. Woodley’in çalışması insanların tepki verme sürelerinin yüzyıl boyunca düşüş kaydettiğini de gösteriyor. Buna göre her on yılda bir, bir puanlık IQ düşüşüne denk bir azalma söz konusu.

Daha çok İngilizleri ilgilendiren bu çalışmanın yaşam koşulları geçmişte de, günümüzde de zorluklarla dolu milletlere uygulanamayacağını söylemeye gerek yok.