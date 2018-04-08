Modern Çağın En Yaygın Hastalığı: İnternet Bağımlılığı

Tahmin edersiniz ki internet, hepimizin eli ayağı olmuş durumda. Bu bağlamda küçük bir internet kesintisi bile ilgili kurumlara telefon yağmasına sebep olabiliyor. Konuyu değerlendiren uzmanlar ise modern çağın en yaygın hastalıklarından birinin internet bağımlılığı olduğunu belirtti.

Hızla gelişen teknoloji ile birlikte internet hepimizin hayatında geniş bir yer edindi. Bu ise ‘sosyal medya’ kavramının hayatımıza girmesine sebep oldu. Bu mecra oldukça ilgi çekici ve merak uyandırıcı olsa da, işler yavaş yavaş kontrolden çıkıyor. Sosyal medyalar yüzünden insanlar stres olmaya, yeni dertler edinmeye ve olaydan olumsuz bir şekilde etkilenmeye başladılar.

Konu hakkında konuşan Psikiyatri Uzmanı Dr. Murat Altın ise şu uyarı ve önerilerde bulundu:

“Bilgisayar oyunlarını bağımlılık haline getirenler, ‘oyunda geride kalırım’ kaygısıyla kendi kişisel yaşamının en temel ihtiyaçları olan beslenme, uyuma, okula veya işe gitme, evde yaşayan insanlar ile sohbet etme gibi aktivitelerden dahi kaçar hale geldi. Sosyal medya ortamında paylaşılan bir resmin daha çok kişi tarafından beğenilmesinin yaşattığı haz duygusu, internet üzerinden oynanan bir oyunda daha yüksek seviyelere ulaşmanın diğer arkadaşlar tarafından takdir edilmesi, çocuklar, ergenler hatta yetişkinler için sosyal bir başarı olmanın ötesinde kişisel bir başarı olarak görülmeye başlandı. Bu haz duygusunun bir sonucu olarak; internet kullanımının bu kadar önemsenir hale gelmesi, psikolojik ve fiziksel sorunları da beraberinde getirdi."

İnternet bağımlılığı, tüm bunların yanı sıra Türk aile yapısını da etkiledi. Sosyal medyaya kendini fazlası ile kaptıran çocuk veya ebeveynler ailelerine daha az zaman ayırır hale geldi. Bu durumun ise uzun vadede depresyon ve anksiyete bozukluklarına yol açtığı görüldü. Yararları kadar zararları da olan bu mecra, kişilere sadece ruhsal değil fiziksel zararlarda getirdi. Örneğin yapılan araştırmalarda çıkan sonuçlara göre, kişilerin fiziksel bakımlarına ayıracakları süreyi internette harcadıkları ve rutin işlerine daha az zaman ayırdıkları ortaya çıktı.

Peki küçük büyük, kadın erkek demeden hepimizin kullandığı belki de bağımlı olduğu bu hastalıktan kurtulmak mümkün mü? Evet, bu kısa vadede size zor gibi görünse de uzun vadede yaşam kalitesini artırmak için işe yaracaktır. İzleyebileceğiniz yolları ise şu şekilde sıralayabiliriz.

Evde durmak yerine dışarı çıkın,

Temiz havada egzersiz yapın,

Arkadaşlarınızla veya ailenizle daha sık bir arada olun,

Canınız sıkıldığında telefona sarılmak yerine kitap okuyun ya da film izleyin,

Kendinize internet sınırlaması getirin,

Sürekli telefonunuza veya bilgisayarınıza bakmayın. Bu dürtünüze engel olmaya çalışın.

Çocuklarınıza interneti yasaklamayın. Onları tehlikelere karşı uyarın ve süre şartı koyun.

Oldukça renkli bir dünyaya sahip olması nedeniyle, bizi kendisine çeken bu bağımlılıktan kurtulmak dediğimiz gibi çok önemli. Peki siz konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Ne dersiniz siz de bir internet bağımlısı olabilir misiniz?