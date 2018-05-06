Modern Hayat Üzerine Sizi Epey Düşündürecek 15 İllüstrasyon

Gündelik hayatımızda sosyal medyanın giderek yaygınlaşmasıyla birlikte iyi işler çıkaran sanatçılara ulaşabiliyoruz. Bu sanatçılardan birisi de Davide Bonazzi. Bonazzi'nin illüstrasyonları sizi gerçekten düşünmeye itecek.

Davide Bonazzi, günümüz meseleleriyle ilgili sizi düşünmeye sevk edecek çizimler yapan İtalyalı bir illustratör. Tam zamanlı bir illustratör olarak çalışan Bonazzi, çocukluğundan beri çizim yapıyor. Çizim hikayesi hakkında şunları söylüyor: "Elim kalem tuttuğundan beri çizim yapıyorum."

İtalyan sanatçı, dijital medyayı gerçek hayat dokularıyla birleştirerek resimlerine benzersiz bir imaj kazandırıyor. Bonazzi, kendisine nasıl ilham aldığı yönünde sorulan sorulara, "lham konusunun abartıldığını düşünüyorum. İyi bir fikir bulmak için en önemli şey konsantrasyondur. İllustratörler ilham gelmesini beklemek için yeterli zamana sahip değildir, onu bulmak zorundadır. Gündelik yaşama ait görsel sanatlar, filmler, çizgi romanlar ve belgeseller bana ilham kaynağı olabiliyor." dedi.

İşte Davide Bonazzi'nin elinden çıkmış, ders niteliğinde birkaç illüstrasyon:

Önyargı

Gizlilik VS Güvenlik

Nükleer Silahlar Bize Barış mı Getiriyor?

Rahatlık Bölgesini Aşmak

Evliliğe Giden Uzun Yol

İnsan Genetiğinden Irkları Çıkarmak

Sürü Psikolojisi

Baba Eksikliği

Sahte Dost

Alzheimer'ın Umudu

İklim Değişikliği

Evliliğin Bedeli

Gençleri Hayata Hapsetme

Arcimboldo

Dipnot: İtalyalı Giuseppe Arcimboldo, sebze, meyve ve hayvanları insan portrelerini andıracak biçimde düzenleyen bir ressamdır.

Angels of Love 2.0

Davide Bonazzi, illüstrasyonlara olan tutkusunu şöyle açıklıyor: "Hayatta en çok sevdiğim şey, gün boyu çizim yapma, heyecan verici projeler üzerinde çalışma ve becerilerimi gün geçtikçe arttırmak. Tutkumu işe dönüştürdüğüm için çok şanslıyım. Bu birçok insan için tuhaf gelebilir, ancak illustrasyon yaşam dolu ve mutlu hissetmemi sağlıyor" Daha fazlası için İtalyan illustratörün sitesine buradan ulaşabilirsiniz.