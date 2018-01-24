Modern İnsan Beyni Yaklaşık 40.000 Yaşında

İlk aletlerin yapıldığı, farklı dillerin oluşmaya başladığı, mağara duvarlarına çizimlerin yapıldığı dönemin yaklaşık 40.000 yıl kadar öncesine denk geldiği belirtiliyor.

En modern haline ulaşmış olan Homo sapiens, bugün itibariyle yaklaşık 200.000 yıldır geziniyor dünyada.

Fakat beyinlerimizin günümüzdeki görünümleriyle ilgili oldukça özel bir durum söz konusu: insanların kafa tasları daha yuvarlak, yüzleri daha küçük ve kafatasının içine doğru daha gömülmüş biçimde. Bu biçim, yüz bin yıldan fazla bir süre önce yaşamış olan atalarımızın görünüm biçimlerinden farklı.

Bilim insanları ilk kez, modern kafatası biçimimizi ne zaman aldığımızı tam olarak tespit ettiklerini bildiriyorlar.

Max Planck Enstitüsü Evrimsel Antropoloji bölümünden bir ekibin Çarşamba günü 'Sciene Advances' adlı dergide 'Almanca' olarak yayınladığı araştırmaya göre beyinlerimiz ve kafataslarımızın şimdiki görüntüsünde ayırt edici bir durum söz konusu ve bu gelişmenin gerçekleştiği tarih, yaklaşık 40.000 yıl kadar öncesine ait.

Günümüz insanının kafa şekli, atalarımıza kıyasla daha büyük ve daha yuvarlak beyinciğe sahip. Bildiğiniz üzere beyincik, beynin arka bölümünde yer alan, motor kontrolü ve dengenin yanında hafıza ve lisan gibi bazı işlevlerden sorumlu. Aynı zamanda yön bulma, planlama ve dikkat sağlama gibi konularda bizlere yardımcı oln parietal lobumuz da daha şişkin ve yuvarlak olmakla birlikte, atalarımızınkinden daha küçük ve içe gömük yüzlere sahibiz.

Beynin yan duvarları daha paralel hale gelmiş, ön yüz daha uzunlaşmış, ve kafamızın arkasında yer alan okipital bölge daha yuvarlak ve daha az çıkıntılı bir biçime kavuşmuş.

Söz konusu çalışmada dikkati çeken şey ise, beyin şeklimizde yaşanan değişikliklerin alet-edevat oyma, planlama, öz farkındalık geliştirme, milletler arası dillerin gelişimi ve hatta ilk mağara çizimlerine kadar modern insanın kaydettiği davranışsal gelişmelerle neredeyse tam olarak uygun düşüyor olması. Diğer bir deyişle 40.000 yıl önce gerçekleşen kimilerince 'ileri atılım' olarak da adlandırılan 'insan devrimi' tam olarak yeni kafa taslarımıza uyum sağlamaya başldığımız dönemlerde gerçekleşmiş.