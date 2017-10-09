Modern Matematiğe Damgasını Vuran Bilim İnsanı Vefat Etti!

Vladimir Voevodsky, dünyaca ünlü matematikçilerden. Geliştirdiği teorileri ve aldığı sayısız ödülü arkasında bırakan Voevodsky, bilim dünyasını yasa boğdu.

Matematik koca bir neslin korkulu rüyası olabilir, ancak bilimin temel yapı taşı olan rakamlar tüm dünyayı, evreni ve hayatı anlamak adına büyük gizemler barındırıyorlar. Kimilerinin korktuğu şeyleri bir kenara bırakıp işe koyulan insanlar da her zaman başarılı oluyorlar.

Vladimir Voevodsky, yaptığı çalışmalarla modern matematiğe ve bilime katkısıyla adı unutulmayacaklar arasında. Kendisi "Motivic homotopi" teorisi gibi yeni matematik alanlarını kazandırdı ve matematiksel dilleri kontrol etmek amacıyla bilgisayarları kullandı. Asıl önemli başarısı ise, diğer matematikçilerin yaklaşmaya bile cesaret edemediği konuları ele almaktı. 51 yaşında henüz açıklanamayan bir nedenden ötürü ABD’nin New Jersey eyaletindeki evinde ölü bulundu.

Voevodsky, hepimizin yakından tanıdığı eşitlik işaretinin (=) anlamını değiştirecek çalışmalara imza atmıştı. 2002 yılında, matematiksel teorilerin diğer alanlarda kullanımını arttıran bir nevi “matematiksel solucan deliği” çalışması ile, matematik dünyasının en prestijli ödüllerinden Fields madalyasını kazandı.

Kendisi geleneksel kurallara uyan ve başarılı bir öğrenci değildi. Times’a göre Voevodsky liseden üç kere atıldı. Ayrıca akademik başarısızlık nedeniyle Moskova Üniversitesi’nden de atılmıştı. Daha sonra Harvard’a gitti ve 1992 yılında başarıyla mezun oldu.

Voevodsky, ölümüne kadar New Jersey’deki İleri Araştırmalar Enstitüsünde matematik profesörü olarak çalışmaya devam etti.