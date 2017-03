Modifiye Edilmiş Ford GT, Rekor Mekor Bırakmadı!

İki yılda bir düzenlenen "Texas Mile" organizasyonu, birbirinden ilginç otomobil taklidi yapan uzay araçlarına ev sahipliği yapıyor. Geliştirilmiş Ford GT 470 ise kilometre/saat barajını aşmasıyla ilgileri bir kat daha üzerine çekti.

Eğer gerçek bir süper spor otomobili birkaç dakika kullanmanız bile kullandığınızda, gerçek hızın ne olduğunu fark edersiniz. Bir an her şey yavaş çekim görünür ve vücudunuz sürekli adrenalin pompalar. Ani bir direksiyon hareketi her şeyin sonu olabilir. Modifiye Ford GT gibi bir araç kullanmadıysanız ve henüz dünya rekoru kırmadıysanız, bu tür bir hissi hayal etmek zor olabilir.

Texas Mile, her iki yılda bir düzenlenen bir etkinlik. Herkesin piste en hızlı otomobili getirmesine izin veriliyor. Gelişen teknolojiyle beygir gücü sürekli artıyor.

2013'te M2K Motorsports'da 2000 beygir gücü geliştiren 2006 Ford GT'de ortaya çıktı. Hayır yanlış yazmadık: 2000 beygir gücünden bahsediyoruz. Bu araç, fabrikanın bantlarından çıkmış standart bir model değildi ve ciddi anlamda modifiye işlemine maruz kalmıştı. Aracın son hızı 450 km/saat seviyesindeydi. M2K organizasyonu besbelli olsa tatmin olmamış. Aynı otomobilin yeniden biçimlendirilmiş versiyonuyla bu sene geri döndü. 5.4 litrelik V8 ve 550hp'lik bir basit(!) bir GT haline getirilen araç, 2000 beygiri aşan bir seviyeye ulaştırıldı ve Texas Mile da görücüye çıktı.

Transformers filmlerinden birine rahatça yerleştirilebilecek karadan karaya füzenin son hızı 470 kilometreyi aşıyor. Modifiye edilmiş aracın aerodinamik gövdesi ve ikiz turbo motoru buna olanak tanıyor.