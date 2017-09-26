Caviar'ın Yeni Modifiye Lüks iPhone Modelleri Hazır

Değerli taş ve kaplamalarla amiral gemisi telefonları yüksek fiyatlara satan Caviar'ın yeni iPhone X modeli hazır. Tabii iPhone 8 ve 8 Plus' da sepette.

Rus firması Caviar, amiral gemisi cihazların gösterişli modifikasyonlarını yapmasıyla tanınır. Online satış firması, yeni iPhone X’un iPhone 8 ve 8 Plus ile birlikte duyurulmasından sonra yeni lüks serisini çıkardı. Apple’ın amiral gemisi modelleri MiG-35 jet savaş uçağı, Satan ICBM ve T-14 Armata tankından esinlenilen titanyum gövdelerle çıkış yapıyorlar.

Caviar lüks kullanıma yönelik çok sayıda seçenek sunuyor. Örneğin, yeni iPhone’ların arka panelleri Kazakistan, Ermenistan ya da Çeçenistan ordularının altın kaplaması ile kaplanabilir. ‘Love’ koleksiyonu mavi Josephine elmasları bulunan mor deri arkalığa sahip. Tabii Vladimir Putin ve Donald Trump’ın da birkaç altın kaplaması mevcut.

Caviar’ın piyasaya sunduğu yeni modifikasyonlardan biri de Rusya’nın ‘Magadan’ bölgesinden getirilmiş hakiki ‘Seymchan’ meteorit taşından yapılma iPhone X modeline ait.

Bu tuhaf koleksiyon oldukça yüksek bir fiyata mal oluyor tabii. En ucuz seçeneklerden biri, siyah oniks taşıyla yapılma iPhone 8. Fiyatı ise 3.000$ civarında. Meteorit kaplama iPhone X, yaklaşık 4.500$ fiyat etiketi taşıyor.