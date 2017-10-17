Özel Intel Xeon'lu Apple iMac Pro Çılgın Performans Sunuyor

Apple'ın geçtiğimiz aylarda tanıttığı ve çıkaracağını ifade ettiği yeni iMac Pro modeli kişisel bilgisayarları Intel Xeon işlemcileriyle ve canavar performansla gelecek.

Aralık ayında satışa çıkacak olan iMac Pro modelleriyle ilgili henüz doğada serbest bir ürün görmek mümkün değil ancak benchmarklar bize bunu cihazın tanıtımından önce sunuyor. Geekbench'te görülen iMac Pro, cihazın donanım performansıyla ilgili olarak bize bir hayli fikir veriyor.

Şuan Geekbench veri bankasında yer alan üç macOS çalıştıran cihaz yer alıyor. Bu cihazların hepsi AAPJ1371 model numarasıyla işaretlenmiş durumda ve ilk iki girdi 22 Ağustos'ta, son girdi ise 12 Ekim'de yapılmış. Bizim bugün ilgileneceğimiz son girdi olacak.

Teste tabi tutulan cihaz Intel'in Xeon W-2150B işlemcisini 3 gHz hızında çalıştırıyor. Bu işlemci 10 çekirdekli bir yapıya sahip ve hızı azaltılmış durumda. MacRumors'tan durumla ilgili olarak yapılan habere göre işlemcinin hızı bilerek azaltılmış durumda çünkü cihazın form faktörü sebebiyle daha düşük termal çıkışın elde edilmesi gerekiyor.

En güçlü testin sonucuna göre tek çekirdekte 5345, çoklu çekirdekte 35917 puan alan iMac Pro, şuan piyasadaki en güçlü iMac modeline göre en az %41 daha hızlı. iMac Pro ilk zamanlarda özellikle Microsoft'un Surface Studio modeline birebir rakip olarak gelecek diye düşünülüyordu ancak bu performans rakamlarına baktığımız zaman en üst seviye Surface Studio'nun Intel i7 işlemcisi tek çekirdekte 4481, çoklu çekirdekte ise 13759 puan alabildiğini görüyoruz.

Apple'ın yeni iMac Pro'su, 18 çekirdekli bir model ile de satışa çıkarılacak. Yani bunun anlamı test sonuçlarını alt-üst eden cihaz ürünün en yüksek donanıma sahip versiyonu bile değil. Yeni bilgisayarlar hakkında tüm bilgilerin Kasım ayında ortaya çıkması bekleniyor.