Modlu Kasaları Bambaşka Bir Seviyeye Taşıyan 15 Özel Yapım Bilgisayar Kasası

Bilgisayar kasası modlama işine seviye atlatan, ilginç tasarımlara sahip kasalar bu yazımızda!

Bilgisayar kasası modifikasyonu ayrı bir sanattır. Bir kasayı modifiye etmiş olsun ya da olmasın, bilgisayar kullanıcılarının çoğu, modifiyeli ya da daha çok kullanılan ismiyle modlu kasaları çok sever. Birçok bilgisayar tutkunu ise, kasa modifiye etmeyi düşlerken bazıları da bunu gerçeğe dönüştürür. Bu işe bir sanat dedik, haliyle her sanat dalında olduğu gibi yapılabilecek modifikasyonlar hayal gücüyle sınırlı. Bu yüzden ortaya çoğu zaman çok ilginç tasarımlar çıkabiliyor. Bu yazımızda, bu ilginç tasarımlardan 15 tanesine göz atacağız.

Bastion

Bir kullanıcı, 3 boyutlu yazıcıyla bastığı parçaları birleştirerek Overwatch’taki Bastion karakterini bir kasaya dönüştürmüş.

Point Blank Barrett

Evet, inanması zor olsa da bu devasa silah, aslında bir bilgisayar kasası.

Battlefield 1 Tankı

Bu tasarım herhalde bir Battlefield 1 hayranının elinde çıkmıştır, zira bu tank Battlefield 1’de de yer alan ve 1. Dünya Savaşı’nda kullanılan bir tankın birebir kopyası. Tabii, rengi hariç.

KAM

KAM, sadece duvara monte edilmiş bir kasa değil, aynı zamanda duvarın kendisi. Kasadan duvara doğru bağlanan boruların yanı sıra, kasanın içinde su varmış hissi yaratan kasa penceresi da oldukça dikkat çekici.

Tie P5 Advanced

Star Wars’teki Tie Advanced adlı uzay gemisi görünümünde olan bu kasanın yapımında Thermaltake’in Core P5 kasası kullanılmış. Kasanın ismi de bu yüzden Tie Advanced ve Core P5’in birleşiminden oluşuyor.

TT D3sk

Cam bir masa şeklinde tasarlanan bu bilgisayar kasasının iki parça olması dikkat çekiyor. Parçalar arasındaki bağlantı ise ince elektrik kablolarıyla sağlanıyor. Kasanın içinde bulunan aydınlatmalı sıvı soğutma da bu tasarıma ayrı bir güzellik katıyor.

Behemoth Battlecruiser

Uzay gemisi şeklindeki bilgisayar kasalarından bahsetmişken bu kasayı es geçmek olmazdı. Bu, Starcraft oyununda yer alan Behemoth Battlecruiser isimli uzay gemisi şeklindeki bir kasa.

Fayton

Bir oyuncuya ne kadar hitap eder bilinmez, ancak fayton şeklinde bir kasa yapılmadı demeyiz artık.

Ragnar’ın İntikamı

Bu kasayı tasarlayan kişi, tahminen Vikings dizisinin büyük bir hayranı. Zira bu tasarım, Viking esintileri taşıyor. Zaten kasanın ismi de Ragnar’s Revenge yani Ragnar’ın İntikamı. Vikings izleyicilerinin de bileceği üzere, Ragnar efsanevi bir Viking lideridir.

Re.born

Bu, bilgisayar kasası şeklinde bir yaşam çemberi. Tasarımcısı, bu kasayı monte etmek için tam 231 saat harcamış.

SkyVue

Ana gövdesi tahtadan yapılan bu bilgisayar kasasının mobilyalara rahatlıkla uyum sağlayacağını söyleyebiliriz.

Project RX-0

Bu kasa, Transformers’ların arabaya değil de, kasaya dönüşmek istemiş, ama tam dönüşememiş hali gibi görünüyor.

Venator Class Star Destroyer

Star Wars evreninden çıkmış başka bir tasarım. Ancak bu yukarıda paylaştığımız Tie P5 Advanced’ten daha heybetli görünüyor.

Animunculus

Bu, Skyrim’deki Animunculi karakterinden ilham alınarak tasarlanmış bir bilgisayar kasası.

L3pipe

Adından da anlaşılacağı üzere, bu kasada sıvı soğutma için birçok boru bulunuyor. Ancak bu borular oldukça karmaşık bir şekilde kasanın içine yerleştirilmiş.