Modüler Sisteme Sahip ve Özelleştirilebilir Telefon!

Telefonlarda modüler sistemi daha önceden basit girişimlerle görmüştük anca bu zamana kadar tam anlamıyla başarılı olamadı. Neo Reloaded ise bu yönde emin adımlarla yürüyor.

Akıllı telefon endüstrisi, son yıllarda çarpıcı değişimlere uğradı ve devrimsel değişimleri görmemiz artık bizleri çok da şaşırtmıyor. Artık cihazların tasarımları da en az özellikleri kadar önemli bir hale geldi ve şimdiye kadar hiçbir şirket, tasarım açısından NuAns gibi bir yaklaşımda bulunmadı. NuAns, yeni telefonu Neo Reloaded ile özelleştirilebilir akıllı telefon örneğini gözler önüne sunuyor.

Geçtiğimiz yıllarda NuAns adlı bir Japon şirketi, akıllı telefon görünümünü değiştirmeyi amaçladı ve açıkça belli ki yapacağı değişikliğin adeta yankı uyandırmasını istedi. Bu sayede de Neo ile akıllı telefon tasarımını yeniden icat etmeye çalıştı. Bu noktaya kadar herhangi bir sorun yoktu ancak cihaz, artık ömrünü neredeyse doldurmuş olan Windows 10 işletim sistemiyle çalışıyordu.

Ancak NuAns, bu yıl Neo Reloaded ile Neo'nun devamını getiriyor. Ayrıca cihazda müthiş iyileştirmeler de bulunuyor. Bunlardan en önemlisi ise cihaz artık Windows 10 işletim sistemi terk ediliyor ve Android Nougat ile çalışıyor. Böylece artık çok daha kullanışlı hale geliyor, üstelik hala modüler sistem anlayışını da koruyor.

Cihazın özellikleri

5,2-inç 1080p ekran

3,540mAh pil

Qualcomm Snapdragon 625 işlemci

32GB depolama alanı

3GB RAM

MicroSD kart yuvası, 3.5mm kulaklık girişi, USB-C

13 megapiksel arka kamera, 8 megapiksel kamera

Özelleştirilebilir "İki Tonlu" arka plaka

Cihazın dış tasarımı oldukça şık duruyor ve ele oturarak kaymasını engelliyor. Ancak burda akla gelen ilk soru ise "eğer telefon iyi değilse, tasarım kimin işine yarayacak?". Cihazın özellikleri üst tarafta yer alıyor ve kağıt üzerinde oldukça başarılı duruyor. Ayriyeten cihazın sahip olduğu 3,540mAh batarya ise oldukça uzun bir pil ömrü vaat ediyor.

Cihazın tasarımı, önceki modeline göre pek fazla değişmedi. Ancak Neo Reloaded'de cihazın alt kısmına bir parmak izi sensörü eklendi. Değişebilir arka plaka ise aslında bazen değiştirirken sorunlar çıkarabiliyor ve yıkamaya da uygun değil.

Neo Reloaded'in fiyatına gelirsek eğer sadece Japonya'da yaklaşık 409 dolara satın alınabilir olacak. İki tonlu arka plakaları ise 15 dolardan iki tane olacak şekilde satılacak. Bu sayede de fiyatın ilerleyen süreçlerde yaklaşık 440 doları bulması olası gözüküyor.