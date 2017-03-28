Güçlü motorları, keskin hatları ve efsane hızları ile mücadele eden araçlardan sıkıldıysanız karşınızda Nano Araba Yarışları!

Formula 1 ya da NASCAR arabalarının kıyasıya mücadelelerini izlemek, eğer otomobillere ve yarışa az da olsa tutkulu biri iseniz oldukça büyük keyif vermektedir. Peki, alışık olduğumuz araçlardan, hatta DNA moleküllerinden ve hatta 1 milimetreden bile 1 milyon kat daha küçük araçların yarışlarını seyretmek nasıl olurdu?

İşte böylesine çılgın bir yarış Fransa, Toulouse'da düzenlenecek. Nanocar Race olarak adlandırılan yarışta dört adet, insanlar tarafından kontrol edilen moleküller, birbirleri ile mesafesi sadece 0.0001 milimetre olan yarış pistinde mücadele edecekler. 4 kişinin yarışmasındaki sebep ise laboratuvarın tarama mikroskobunun aynı anda en fazla 4 molekülü gözlemleyebilmesi.

Aslında bu yarıştaki amaç, nano teknolojinin gelişerek moleküler boyutlarda makinelerin tasarlanmasına katkıda bulunmak. Zira yarış pistinde iki tur atacak olan nano arabalara dönüş ve hareket için müdahaleler gerekecek. Yani bu 'arabaların' tamamen insan kontrolünde olması sağlanacak. Moleküllerin bu şekilde kontrol edilmeleri ise gelecekte vücuda aktarılarak kanserli hücrelere müdahale edebilmeleri anlamına geliyor.

28 Nisan'da düzenlenecek yarış, Nano Race YouTube kanalından canlı yayınlanacak.