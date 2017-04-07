Dünyaca ünlü İtalyan ressam Leonardo da Vinci’nin unutulmaz eseri Mona Lisa tablosunun, tarihin en önemli eserleri arasında sayılmasının sebebine bir bakalım.

Gülüp gülmediği belli olmayan Mona Lisa tablosundaki figürün, aradan geçen yılların ardından %100 oranında gülümsediği ortaya çıkmıştı. Demem o ki bu konuda bile sanat tarihinde tartışmaların odağı haline gelen Mona Lisa tablosunun neden çok önemli bir eser olduğuna dair bazı bilgilerden bahsedelim.

Bir kere tabloyu Leonardo da Vinci yaptı. Döneminin en etkili rönesans sanatçılarından ola Vinci’nin elinden çıkması bile Mona Lisa’nın önemini katbekat arttırıyor.

Napoleon bu tabloyu o kadar çok seviyor ki, 1800 yılında tabloyu yatak odasının baş köşesine astırmış. 1804 yılında da Louvre müzesine konulmuş.

1911 yılında ise müzenin başına gelebilecek en kötü olay geldi: Mona Lisa tablosu, kimsenin aşamayacağı denilen Louvre’daki güvenliğin aşılmasıyla çalındı. Olay tüm gazetelerde yer aldı ve tabloyu duymayanlar dahi bu haber sayesinde Mona Lisa’dan haberdar oldu.

Çalınma olayından 2 hafta sonra şair Guillaume Apollinaire tutuklandı. İfadesinde masum olduğu ortaya çıkan şair, hırsızın Picasso(!) olabileceğini söylemiş. Bunun üzerine Picasso gözaltına alındı ve Mona Lisa’nın ünü, artık küresel boyutlara ulaşmaya başlamıştı.

Picasso’nun da masum olduğunun anlaşılmasının ardından ünlü ressam serbest bırakıldı fakat sorun hala ortada ‘kabak’ gibi duruyordu: Tablo hala yok. Tabii iki yıl sonra Louvre’da çalışan güvenlik görevlisinin tabloyu Floransa’daki bir sanat müzesine 100 bin dolar karşılığında satmaya çalışmasına dek.

Mona Lisa, Louvre’a tekrar döndüğünde onu müze önünde bekleyen binlerce insan vardı. Artık popülaritesine popülerlik katan Mona Lisa, Louvre’da her yıl milyonlarca kişinin ziyaret akınına uğramaya devam ediyor.