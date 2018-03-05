Monster Hunter: World, Satış Rekoru Kırıyor!

Monster Hunter: World, Capcom'un bu zamana kadarki satış rekorunu kırarak, alanındaki rekabeti iyice kızıştırıyor.

Monster Hunter: World oyunu, dünya çapında 7.5 milyondan fazla sattı. Capcom'un yaptığı açıklamada oyunun, şirket tarihi boyunca en yüksek satış rakamına ulaşan oyun olduğu, eşzamanlı bir şekilde piyasaya sürülecek serinin başlangıcı olduğu, Japonya'da ve deniz aşırı pazarlarda hayran kitlesini daha da geliştirmek için dünya çapında iddialı bir tanıtım kampanyası yapıldığı ifade edildi.

Capcom, oyunculara satılan değil, mağazalara gönderilen oyun sayısını baz almış olsa da, bu sayının gerçeği yansıtmama ihtimali zayıf. Oyunun, dijital satışlar da dahil olmak üzere dünya çapında yaklaşık yedi milyon oyuncuda bulunduğuna dikkat çekiliyor. Yani mağazalara gönderilen oyun sayısı ile satılan oyun sayısı arasında çok büyük bir fark yok.

Oyunun PC sürümü henüz yayınlanmadı, bu sonbaharda yayınlanması planlanıyor. Yani oyun, daha tüm platformlarda yayınlanmadan dahi, sadece Playstation 4 ve Xbox One sürümleri ile rekor kırıyor. Siz bu rekor hakkında ne düşünüyorsunuz? Oyun bilgisayar için çıktığında alır mıydınız? Yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.