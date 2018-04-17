Monster Hunter World, Oyuna Kulve Taroth Geliyor

Capcom'un duyurusuna göre, Monster Hunter bir sonraki büyük güncellemesiyle birlikte 19 Nisan'da Xbox One ve PS4'teki oyuna Kulve Taroth adlı bir yaratık ekleyecek.

Kulve Taroth, Monster Hunter evrenine eklenecek ikinci canavar olma özelliğini taşıyor. Kulve, herkesin favorisi Deviljho'dan sonra çıkacak ikinci yaratık ve sınırlı süreli bir etkinliğin de bir parçası.

Capcom's Unity blogunda duyurulan yeni bir göreve göre, avcılar Kulve Taroth'u benzer bir toplama sistemi üzerinden ve birden fazla av partisi şeklinde tasarlanan, yeni bir kuşatma görevinde görebilecekler. Her avcı, parçaları kırarak ya da toplayarak veya Kulve Taroth'a saldırarak ilerleyebilir.

Capcom bunu, "kuşatma'nın başlıca amacı Kulve Taroth'u kovmaktır” olarak açıklıyor. Tüm bu Elder Dragon aksiyonu, El Dorado Mağarası olarak bilinen haritanın yeni bir alanında meydana gelecek. Bu yerler, 'Evrotream ve Kulve Taroth'un yıllar içinde topladığı mineraller tarafından şekillendirilen tuhaf bir mağara ağı' olarak tanımlanıyor..

Capcom'un duyurusuna göre, Kulve Taroth kuşatma etkinliği 18 Nisan’da saat 17 ve 19 Nisan saat 1'de gerçekleşecek. Kulve Taroth'un kuşatma görevi bittikten sonra oyunda kalıp kalmayacağı ise henüz bir bilinmez. Ancak Capcom, kuşatma sonrası bir tarihte yaratığın geri döneceğini de oyuncularına belirtti.